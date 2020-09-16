  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Zambiya Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi'den Türkiye açıklaması
Dünya

Zambiya Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi'den Türkiye açıklaması

Zambiya’nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, katıldığı bir panelde Türk yetkililere çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:30:00 -
Zambiya Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi'den Türkiye açıklaması

Zambiya’dan Türkiye ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Afrika ülkesi Zambiya’nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Atilla Ödünç ile katıldığı bir organizasyonda Türk yetkililere çağrı yaptı.

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği yöneticileri ile yapılan panele katılan Büyükelçi Joseph Chilengi, Türkiye ile Zambiya arasındaki işbirliğine ilişkin yaptığı açıklamada, ‘Hindistan ve Çin, Zambiya pazarında pek etkin. Buradan yola çıkarak Türkiye’yi ekonomik bir güç olarak ülkemize çağırıyor’ dedi.

Türk lirası çağrısı

Zambiyalı yetkili, iki ülke arasında bir takım anlaşmalar sonrası dış ticarette Türk lirasını kullanmaya hazır olduklarını söyledi.

Chillengi, Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye tam destek verdiklerini de ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki: Şeref yoksunu...
Gündem

Ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert tepki: Şeref yoksunu...

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekranlara dönüşüne tepki gösterdi. Bunu bir 'hata' olarak n..
Katar'dan flaş İsrail kararı
Dünya

Katar'dan flaş İsrail kararı

Katar, Bahreyn ve BAE'nin İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması çerçevesindeki görüşmelere Filistin meselesi çözülene kadar katılma..
Fransa'dan olay çıkış: Erdoğan Turan'ı kurmaya başladı
Dünya

Fransa'dan olay çıkış: Erdoğan Turan'ı kurmaya başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son derece kararlı ve etkili bir lider olduğunu belirten Fransız spiker, "Erdoğan Turan'ı kurmaya başladı" dedi...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı