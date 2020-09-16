Zambiya Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi'den Türkiye açıklaması

Zambiya’dan Türkiye ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Afrika ülkesi Zambiya’nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Atilla Ödünç ile katıldığı bir organizasyonda Türk yetkililere çağrı yaptı.

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği yöneticileri ile yapılan panele katılan Büyükelçi Joseph Chilengi, Türkiye ile Zambiya arasındaki işbirliğine ilişkin yaptığı açıklamada, ‘Hindistan ve Çin, Zambiya pazarında pek etkin. Buradan yola çıkarak Türkiye’yi ekonomik bir güç olarak ülkemize çağırıyor’ dedi.

Türk lirası çağrısı

Zambiyalı yetkili, iki ülke arasında bir takım anlaşmalar sonrası dış ticarette Türk lirasını kullanmaya hazır olduklarını söyledi.

Chillengi, Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye tam destek verdiklerini de ekledi.