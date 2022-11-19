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Aktüel Zamandan kazandırıyor! Sonbahar temizliğinde teknoloji dönemi
Aktüel

Zamandan kazandırıyor! Sonbahar temizliğinde teknoloji dönemi

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler park ve bahçelerde sonbahar temizliğinde yeni döneme girildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 21:15:00 - 2022-11-19 21:16:07
Zamandan kazandırıyor! Sonbahar temizliğinde teknoloji dönemi

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler park ve bahçelerde sonbahar temizliğine başladı. Hazan mevsiminde yaprak dökümünün zirve yaptığı kasım ayında ekipler, yaprak üfleme makinesi kullanarak hem zamandan kazanıyor hem de işleri kolaylaşıyor.

Kısa sürede daha çok alanı temizleyebilmek için teknolojik aletler kullanılıyor

Elazığ’da sonbahar doğal güzellikleri ile insanları mest ederken, temizlik ekipleri için yoğun emek ve mesai başladı. Hazan mevsiminde yaprak dökümünün zirve yaptığı kasım ayında belediye ekipleri park, bahçe ve sokaklarda temizlik yapıyor. Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri zamandan kazanarak kısa sürede daha çok alanı temizleyebilmek için teknolojik aletler kullanıyor.
Ekipler, vakumlu yol süpürme ve yaprak toplama araçlarıyla cadde ve sokaklarda dökülen yaprakların yağmur suyu kanallarını tıkamaması amacıyla yoğun mesai harcıyor.

Yapılan bu işlem sayesinde ekipler, hem zamandan tasarruf yapıyor hem de daha fazla alanları temizliyor.

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