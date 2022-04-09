  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Zam var bakım yok! Bahçelievler'de arızalanan iki İETT otobüsü yolda kaldı
Aktüel

Zam var bakım yok! Bahçelievler'de arızalanan iki İETT otobüsü yolda kaldı

Toplu ulaşıma yüzde 40 zammın yapıldığı İstanbul'da İETT arızalarına bir yenisi daha eklendi. Bahçelievler'de iki İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle yolcular yolda kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 20:25:00 - 2022-04-09 20:32:55

Bahçelievler’de iki İETT otobüsü yaşanan arıza nedeniyle yoluna devam edemedi. Yolcular ise durağa yürüyerek başka bir otobüse binmek zoruna kaldı.

Son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüsü arızalarından biri bugün 17.30 sıralarında Bahçelievler’de yaşandı.

Arızalanan otobüs yolda kaldı

Yenibosna yönüne seyir halinde olan iki İETT otobüsü yaşanan arıza nedeniyle seferine devam edemedi.

Otobüsteki yolcular indirilerek yakında bulunan otobüs durağına yönlendirildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay