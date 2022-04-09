Zam var bakım yok! Bahçelievler'de arızalanan iki İETT otobüsü yolda kaldı
Toplu ulaşıma yüzde 40 zammın yapıldığı İstanbul'da İETT arızalarına bir yenisi daha eklendi. Bahçelievler'de iki İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle yolcular yolda kaldı.
Bahçelievler’de iki İETT otobüsü yaşanan arıza nedeniyle yoluna devam edemedi. Yolcular ise durağa yürüyerek başka bir otobüse binmek zoruna kaldı.
Son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüsü arızalarından biri bugün 17.30 sıralarında Bahçelievler’de yaşandı.
Arızalanan otobüs yolda kaldı
Yenibosna yönüne seyir halinde olan iki İETT otobüsü yaşanan arıza nedeniyle seferine devam edemedi.
Otobüsteki yolcular indirilerek yakında bulunan otobüs durağına yönlendirildi.