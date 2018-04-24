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Zalgiris Olympiakos'u yıktı 2-1 öne geçti

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris, Yunanistan'ın Olympiakos takımını 80-60 yenerek seride 2-1 öne geçti.

24 Nisan 2018 Salı 22:37
Zalgiris Olympiakos'u yıktı 2-1 öne geçti

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris, Yunanistan'ın Olympiakos takımını 80-60 yenerek seride 2-1 öne geçti. 

Zalgirio Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 21-19 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-36 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü sürdüren ve son periyoda 67-50 önde giren Litvanya temsilcisi, karşılaşmadan 80-60 galip ayrılarak seride durumu 2-1'e getirdi.

Zalgiris'te Brandon Davies 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Paulius Jankunas 13 ve Kevin Pangos 12 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. 

Konuk takımda ise Vassilis Spanoulis 14, Brian Roberts 11 sayıyla mücadeleyi tamamladı. 

Serinin dördüncü maçı, Litvanya ekibi Zalgiris'in ev sahipliğinde 26 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 22:37
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