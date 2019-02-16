Zajc ilk kez sahada Fenerbahçe’nin yeni transferi Miha Zajc ilk kez sarı-lacivertli formayı Atiker Konyaspor müsabakasında giyecek.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Miha Zajc ilk kez sarı-lacivertli formayı Atiker Konyaspor müsabakasında giyecek.

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak olan mücadelede sarı-lacivertlilerin yeni transferi Miha Zajc ilk kez sahada olacak. Devre arası transfer döneminde İtalyan ekibi Empoli’den Fenerbahçe’ye katılan Sloven orta saha oyuncusu, daha önce oynanan hiçbir müsabaka forma giyememişti. 24 yaşındaki futbolcu son olarak Empoli formasıyla Genoa karşısında 80 dakika forma giymiş ve Empoli bu müsabakadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.

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