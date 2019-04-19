ZAHA görücüye çıkıyor! Hem denizde hem kararda kullanılacak

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Araçları (ZAHA), ilk kez 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) sergilenecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS, sektördeki 30 yıllık tecrübesiyle ortaya çıkardığı zırhlı araçlarla IDEF'19'da yerini alacak.

FNSS'nin sergileyeceği araçlar arasında ilk kez ZAHA da bulunacak. Şirket, geçen yıl Endonezya'daki Indo Defence Fuarı'nda 1/10 ölçekli maketini sergilediği aracı, bu kez ön prototipiyle vitrine çıkaracak.

ZAHA, zırhlı amfibi hücum araçlarına 21. yüzyıl teknolojisini getirecek.

Hem denizde hem kararda kullanılacak

Deniz piyadelerinin koruyucusu olacak ZAHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile imzalanan sözleşme uyarınca FNSS tarafından geliştiriliyor.

ZAHA'lar, amfibi harekatta hem birliklerin kıyıya güvenli şekilde çıkarılmasını sağlıyor hem de karaya çıktıktan sonra zırhlı personel taşıyıcı olarak görev yapıyor.

Bu araçlar, harekatın amfibi hücum safhasında havuzlu çıkarma gemilerinden denize iniyor ve yüksek süratle gemi-kıyı intikalini yaparak, birliklerin koruma altında, en kısa zamanda karaya çıkmasını sağlıyor. ZAHA, karada ise diğer zırhlı araçlarla yan yana görev icra edebiliyor.

Söz konusu araçların, görev tanımları gereği, çift doğalı araçlar olarak, hem denizde hem de karada üstün performans göstermeleri gerekiyor. e, bu tür araçları envanterinde bulunduruyor. NATO ve müttefiklerinde ise bu sınıftaki araçları üreten FNSS dışında tek firma bulunuyor.

Benzerlerinden üstün olacak

ZAHA'nın, benzerlerine göre, araç içinde taşınacak personel sayısı, balistik ve mayın koruma seviyesi, karada ve suda sağlanacak performans kriterleri konularında üstün olması hedefleniyor.

SSB tarafından tedarik faaliyetleri yürütülen ZAHA Projesi kapsamında, FNSS, 23 personel taşıyıcı, 2 komuta kontrol aracı ve 2 kurtarma aracı olmak üzere toplam 27 araç teslim edecek.