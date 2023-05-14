Zaferin kapısını onlar aralayacak! Eğer bu olursa seçim ilk turda bitebilir

14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için yurt dışı ve gümrük kapılarında kullanılan oyların sayımı sürüyor. Anadolu Ajansı'nın verilerine göre yurt dışı sandıkların şu ana kadar yüzde 15.56'sı açıldı. 14 Mayıs seçimleri için rekor kırılan yurt dışı oy kullanımında toplam 1 milyon 691 bin 531 kişi oy kullandı.

Erdoğan oyların yüzde 56'sını alıyor

Açıklanan ilk verilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 56,71'sını alırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 40.09'unu, Sinan Oğan'ın yüzde 2.17'sini, Muharrem İnce'nin ise yüzde 1.31'ini aldığı görülüyor.

Yurt dışı sandıklarının tamamının açılmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 0.6 ila 0.7 oranında bir oyun daha eklenmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra Kılıçdaroğlu'nun oy ortalamasında da bindelik değerde oy düşüşüne sebep olması ihtimaller arasında.

Sonucu belirleyebilir

Yurt dışı oylarının henüz yüzde 16,82'si açılmış durumda.

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Sayılmayan oylar büyük önem arz ediyor. Seçimin çok küçük oranlarla belirlenecek olması yurt dışı oylarının önemini öne çıkarırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gelmesi beklenen yüzde 0.7 oranına kadar oyun, seçimin ilk turda bitmesine etki edebileceği belirtiliyor.

Hilmi Daşdemir'den yurt dışı açıklaması

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir de yurt dışı oylarına yönelik sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Daşdemir, "Yurt dışı oylarının RTE Erdğan'a 0,5-0,7 katacağını öngörüyoruz" dedi.

2018 seçimlerinde yurt dışı oyları nasıldı?

Seçmenlerin yüzde 5,3’ü yurt dışında kayıtlı olduğundan gurbetçilerin oyu büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran 2018 seçimlerinde yurt dışı oylarının yüzde 59,4’ünü almıştı.

2018'de Muharrem İnce ise yüzde 25,8’de kalmıştı.