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Gündem Zafer Şahin'den dikkat çeken yorum: Kimse oylar çalındı demedi
Gündem

Zafer Şahin'den dikkat çeken yorum: Kimse oylar çalındı demedi

Yeniakit Publisher
2024-04-02 03:08:00 -

Geçtiğimiz birçok seçimde oyların çalındığını iddia eden CHP'nin sesi bu sefer çıkmamasına Gazeteci Zafer Şahin dikkat çekti.

Gazeteci Zafer Şahin, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi. Seçimleri kazanan partilere seslenen Şahin, 'Bu seçimde kimse oylar çalındı demedi' diyerek sorular yöneltti.

"Ne oluyor size belediyeleri mi vermiyorlar"

Kaybeden partinin oyların çalındığını söylemediğini belirten Şahin, "Kimse trafoya kedi girdi demedi. Kimse Anadolu Ajansı verileri geç açıkladı demedi. Her kaybettiğiniz seçimden sonra, kendinizden başka herkesi kusurlu bulup, herkese kulp takıp kendinize hiç bir sonuç çıkarmıyordunuz. Bakın diktatör dediğiniz adam, kusuru da kendisinde buluyor, Öz eleştirimi de yapacağım diyor. Teşhisi de koydum, tedavi yöntemini de biliyorum uygulayacağım diyor. Demokratik tavır, demokratik olgunluk budur. Bundan sonra hiç kimse Türkiye'de, tek adam rejimi var, demokrasi yok al kardeşim üst üste iki yerel seçimi kazanıyorsunuz. Ne oluyor size belediyelere mi vermiyorlar, ya da bir bahanenin arkasına mı saklandılar. Kediler trafoya girdi mi dediler. Oylar çalındı mı dediler, yok kazanamdık dedik adam işte. Budur yani olay, örnek alsınlar" ifadelerini kullandı.

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