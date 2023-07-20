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Gündem Zafer Partisi'nden skandal 'Türkçe ezan' mesajı!
Gündem

Zafer Partisi'nden skandal 'Türkçe ezan' mesajı!

Yeniakit Publisher
2023-07-20 18:24:00 - 2023-07-20 19:15:14
Zafer Partisi'nden skandal 'Türkçe ezan' mesajı!

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şahin Filiz'den skandal bir "Türkçe ezan" mesajı geldi.

Filiz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türk milletine yönelik en büyük zulümlerden birisi olan Türkçe ezan okunmasını destekledi.

Prof. Filiz, mesajında, "Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 18 Temmuz 1932 tarihli genelgesi ile kabul edilen Türkçe ezanın kabulünün 91. yılı kutlu olsun." dedi.

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