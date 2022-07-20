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Siyaset Zafer Partisi'nde cemevi krizi! İstifa etti
Siyaset

Zafer Partisi'nde cemevi krizi! İstifa etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cemevi açıklaması parti içinde kriz çıkardı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türk, görevinden istifa etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 11:13:00 -
Zafer Partisi'nde cemevi krizi! İstifa etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün Aydın'da bir cemevini ziyaret ettiği sırada söylediği sözler gündeme oturmuştu.

Özdağ buradaki konuşmasında “Cemevlerine ibadethane statüsü vermeyeceğiz. Olursa tarikatlar da aynı şeyi isteyecek” demişti.

Özdağ'ın bu açıklamasının ardından Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türk'ten tepki geldi.

Özdağ'ın açıklamalarına tepki gösteren Ayhan Türk, Partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Ayhan Türk, sosyal medya hesabından, bir cemevine ait olduğunu iddia ettiği bir fotoğraf paylaşarak “Cemevleri Türkmenlerin/Alevilerin ibadethanesidir. Değildir demek; kimsenin haddi değildir” notunu düştü.

Türk, Zafer Partisi'nden ayrıldığı haberini şu ifadelerle verdi:

“Bize bin yıldır Türkmen derler. Biz kanunla Türk olmadık. Türküm, Türkçüyüm. Hünkar Hacı Bektaşı Velinin yolunda Kızıl Elmanın neferiyim. Cemevleri Alevilerin ibadethanesidir. Zafer Partisindeki görevlerimden istifa ediyorum”

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Yorumlar

Vatansever

Bence doğru söylemiş cemevleri kültür yeri cami ibadethanedir haci bektaşi veli hazretlerinin camisi vardi saygilar

Ahmet Uçar

Bir mekanın ibadethane olması için bir peygamberi olması gerekir.Kilisenin Hz İsa as Havranin Hz Musa as.(İslam'ın gelmesi ve bu dinlerin orijinalliği kalmaması nedeniyle geçerliliği Allah indinde yoktur bu ayetle sabittir) Cami yada Mescidin peygamberi hz.muhammed sav.dir Cem Evinin peygamberi kimdir.
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