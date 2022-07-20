Zafer Partisi'nde cemevi krizi! İstifa etti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cemevi açıklaması parti içinde kriz çıkardı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türk, görevinden istifa etti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün Aydın'da bir cemevini ziyaret ettiği sırada söylediği sözler gündeme oturmuştu.
Özdağ buradaki konuşmasında “Cemevlerine ibadethane statüsü vermeyeceğiz. Olursa tarikatlar da aynı şeyi isteyecek” demişti.
Özdağ'ın bu açıklamasının ardından Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türk'ten tepki geldi.
Özdağ'ın açıklamalarına tepki gösteren Ayhan Türk, Partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.
Ayhan Türk, sosyal medya hesabından, bir cemevine ait olduğunu iddia ettiği bir fotoğraf paylaşarak “Cemevleri Türkmenlerin/Alevilerin ibadethanesidir. Değildir demek; kimsenin haddi değildir” notunu düştü.
Türk, Zafer Partisi'nden ayrıldığı haberini şu ifadelerle verdi:
“Bize bin yıldır Türkmen derler. Biz kanunla Türk olmadık. Türküm, Türkçüyüm. Hünkar Hacı Bektaşı Velinin yolunda Kızıl Elmanın neferiyim. Cemevleri Alevilerin ibadethanesidir. Zafer Partisindeki görevlerimden istifa ediyorum”