Zafer Partililer, deprem gönüllüsü gençleri böyle kandırmış! Yazıklar olsun size

Tüm Türkiye el birliğiyle 10 ili büyük derecede etkileyen iki depremin izlerini silmek içim seferber oldu.

AFAD ekipleri ve gönüllü vatandaşlar, toplanarak deprem bölgelerine intikat etmeye çalıştı. Ancak sosyal medyada paylaşılan bir video, bu acı günde siyasi amaç güdenleri resmen gözler önüne serdi.

Bu kadar da olmaz

Video çeken bir genç, kurtarma ekiplerinde gönüllü olmak istediklerini ve bir sitede başvuru yaptıklarını açıkladı. Daha sonrasında 200'e yakın vatandaş, deprem illerine gitmek için havalimanında toplandı.

Burada bekleyen vatandaşlar, bilmeden Zafer Partisi'nin ekibine dahil olduklarını ve saatlerce bekledikten sonra "AFAD bölgeye gitmek için izin vermiyor" diyerek havalimanında bırakıldıklarını söyledi.