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Zafer Bayramında ’kralların ressamı’na ait Atatürk kompozisyonları sergilendi

Kırıkkale’de, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97.

30 Ağustos 2019 Cuma 13:30
Zafer Bayramında ’kralların ressamı’na ait Atatürk kompozisyonları sergilendi

Kırıkkale’de, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen çeşitli etkinliklerde "kralların ressamı" olarak tanınan Rahmi Pehlivanlı’nın Anıtkabir’den getirtilen "Atatürk Kompozisyonları" resimlerinin replikaları sergilendi.


Kırıkkale’de düzenlenen ilk tören, Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulması, İstiklal Marşının okunması ve göndere Türk bayrağının çekilmesiyle başladı. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliklere ellerine Türk bayrağı alan vatandaşlar da katıldı. Halk oyunları gösterileri ve öğrencilerin okuduğu şiirler sonrası buradaki program, askerin geçit töreniyle sona erdi. Günün anısına bir araya gelen bir grup motosiklet tutkunu ise şehitleri anmak için caddelerde kortej yaptı.


Etkinlikler, Kültür ve Turizm Müdürlüğünde devam etti. Amerika, Avrupa ve Afrika’da kabul görmüş, "Kralların Ressamı" olarak tanınan Rahmi Pehlivanlı’nın Anıtkabir’den getirtilen "Atatürk Kompozisyonları" resimlerinin replikaları sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri sergi hakkında Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Demiröz’den bilgi aldı.



"Biz ecdadımıza müteşekkiriz"


Millet olarak fedakarlığın ve bedelin en ağırını ödediklerini ifade eden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Öncelikle millet olarak hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Hürriyet, zafer, bağımsızlık eşsiz değerler ve uğrunda fedakarlık yapılması gereken değerler. Biz millet olarak bu fedakarlığın bu bedelin en ağırını ödedik. Hep kadınıyla, çocuğuyla, ihtiyarıyla, genciyle bir mücadele verdik ve bu mücadele sonucunda da bağımsızlığımızı ve hürriyetimizi elde ettik. Biz ecdadımıza müteşekkiriz. Onları rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Bize bıraktıkları mirası da gözümüz gibi kollayacağımıza bu bayramlar vesilesiyle bir kere daha yemin ediyor, and içiyoruz" dedi.



"İnşallah güzel bir müze ve sergi salonumuz olur"


Sezer, "Bugün burada aynı şekilde ’kralların ressamı’ Rahmi Pehlivanlı’nın eserleri sergileniyor. Daha önce 184 adet eserini biz buraya getirmiştik Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan alarak. Bugünde yine aynı şekilde arkadaşlarımızın çalışması sonucunda Anıtkabir’deki eserlerinin bire bir replikalarını getirme imkanı bulduk. İnşallah önümüzdeki dönemler de güzel bir müzemiz ve güzel bir sergi salonumuz olur." diye konuştu.


Bütün Türk milletinin zafer bayramını kutlayan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise "Allah bu millete her zaman zaferler daim etsin" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:30
  1. sergi
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