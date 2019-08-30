Zafer bayramı ay ve yıldız yaparak kutlandı Zonguldak’ın Bölgesel Amatör takımlarından Ereğli Belediyespor 30 Ağustos Zafer Bayramını teknik heyet ve futbolculardan oluşturduğu ay ve yıldız yaparak kutladı.

Zonguldak’ın Bölgesel Amatör takımlarından Ereğli Belediyespor 30 Ağustos Zafer Bayramını teknik heyet ve futbolculardan oluşturduğu ay ve yıldız yaparak kutladı.

Zonguldak’ın Bölgesel Amatör Lig takımı Ereğli Belediyespor ikinci etap kamp çalışmalarını Kızılcahamam’da sürdürüyor. Eflatun Beyazlı takım 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle antrenman sırasında anlamlı bir davranış yaptı. Ereğli Belediyespor teknik heyet ve futbolcular 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu teknik heyet ve futbolculardan oluşturduğu ay ve yıldız yaparak kutladı. Eflatun Beyazlı takımın bu anlamlı davranışı ise Ereğli Belediyespor taraftarlarından olumlu tepkiler aldı.

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