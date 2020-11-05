Zafer Arapkirli kimdir nerelidir?

İzmir’deki depremin enkazından 91 saat sonra çıkartılan Ayda Gezgin tüm Türkiye’yi sevince boğdu. Ayda Gezgin’in sağ olarak çıkartan kurtarma ekipleri sevinçlerini tekbir getirerek göstermesi sözde gazeteci Zafer Arapkirli’yi rahatsız etti. Milli ve manevi değerlere bi haber olan Zafer Arapkirli nerelidir? İşte Zafer Arapkirli’nin hayatı.

Zafer Arapkirli kimdir?

Zafer Arapkirli, 1957 yılında İstanbul Beşiktaş’ta doğdu. Darüşşafaka ve Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenim gördü. Dini değerlere düşman olan Zafer Arapkirli, aynen kendisi gibi dini ve milli değerlere düşman olan Cumhuriyet Gazetesi’nde başladı. 1990 yılında gittiği İngiltere’de BBC Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü’nde 6 yıl çalıştıktan sonra yaklaşık 20 yıl boyunca Londra’dan; Cumhuriyet, Milliyet, Kanal D, Milliyet, Radikal, NTV, NTVMSNBC, CNBC-e, Dünya gibi gazete, TV, radyo ve internet portallarının muhabir ve/veya köşe yazarı olarak görev yaptı.

Türkiye’ye döndükten sonra NTV, NTV Radyo, Habertürk TV, ATV, A Haber TV gibi yayın organlarında editör, haber spikeri ve anchorman, Gazeteport ve Yeni Yüzyıl Gazetelerinde köşe yazarı olarak çalıştı. CEM TV’de siyasi program da yapan İslam düşmanı Zafer Arapkirli, hafta içi her sabah RS FM’de SEYR-Ü SABAH programını hazırlayıp sunuyor.