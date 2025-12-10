  • İSTANBUL
Zabıta etkipleri bastı: Kaçak alkol üretilen tesis şaşırttı!

Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi ekiplerinin bir kasap dükkanına yönelik denetimlerde kaçak alkol, sahte alkol ve yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Zabıta ekipleri gerekli işlemleri başlatarak iş yerini mühürledi.

Gaziantep’te gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında bir kasap dükkanında ortaya çıkan manzara hem ekipleri hem de vatandaşları hayrete düşürdü. Şahinbey Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, kasap olarak faaliyet gösteren iş yerinde denetim yaptı. Yapılan kontrollerde dükkanın arka kısmında kaçak alkol, sahte alkol ve yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Et dolaplarının ve tezgahların bulunduğu bölümün arkasında gizli bir imalathane kurulmuş

Et dolaplarının ve tezgahların bulunduğu bölümün hemen arkasında gizli bir imalathane kurulmuş olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri gerekli işlemleri başlatarak iş yerini mühürledi. Denetime ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, karşılaşan manzaraya sert tepki gösterdi.

"Halkımızın sağlığını tehdit eden işletmelere karşı tavrımız nettir"

Halkın sağlığını tehdit eden işletmelere karşı tavrın net olduğunu söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Gerekeni yapıyoruz. Zabıta ekiplerimiz, rutin denetimleri sırasında kasap olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak, sahte alkol ve yapımında kullanılan madde tespit ederek işletmeyi mühürleyerek kapattı. Halkımızın sağlığını tehdit eden işletmelere karşı tavrımız nettir. Kurallara uymayan her kim olursa olsun karşısında aynı kararlılıkla durmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

