ATV’nin geniş kitlelere hitap eden dizisi Kuruluş Osman’ın kadrosu genişlemeye devam ediyor. Son olarak Azeri boksör Zabit Samedov’un diziye dahil olduğu öğrenildi. Peki, Zabit Samedov kimdir? Zabit Samedov hangi rolü oynayacak?

Zabit Samedov kimdir? Zabit Samedov Kuruluş Osman

Kuruluş Osman dizisine ünlü bir isim katıldı. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından Kuruluş Osman dizisine Azeri sporcu Zabit Samedov’un katıldığını duyurdu. Mehmet Bozdağ yaptığı paylaşımda “Tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine katıldı. Can Azerbaycan’a selam olsun. Ordularımız Muzaffer olsun" ifadelerini kullandı. Zabit Samedov’un hangi rolde yer alacağı resmi olarak açıklanmadı ancak Turgut Alp’i oynaması bekleniyor.

Zabit Samedov hayatı | Zabit Samedov başarıları

Zabit Samedov 21 Temmuz 1984'te Gürcistan'da dünyaya geldi. Azeri kick boksçu başarılarıyla tanınan önemli bir sporcudur. Azerbaycan bayrağını dalgalandıran Zabit Samedov’un pek çok başarısı bulunuyor. K-1 Dünyasında Avrupa Kıtasındaki çeşitli turnuvalardaki başarılarıyla bilinen Samedov, son derece iyi Türkçe biliyor.

Zabit Samedov unvanları

2009 K-1 World Grand Prix in Łódź champion

2008 K-1 Europe GP runner-up

2007 K-1 World GP in Las Vegas runner-up

2007 K-1 Rules Kick Tournament in Marseilles champion

2006 K-1 Fighting Network in Riga champion

2006 K-1 Hungary Grand Prix champion in Debrecen

2006 IFMA World Champion

2006 WMF World Amateur Muay Thai Championship Winner in Thailand

2004 WKBF European Kickboxing champion

2004 WAKO Thaiboxing World champion in Ukraine

2003 "Kristall Cup" Kickboxing runner-up

2002 "Kristall Cup" Kickboxing champion

2002 WKBF BARS Gold Cup Kickboxing champion

2001 IFMA European Muay Thai champion

2000 WAKO Thaiboxing World Cup champion

1999 Zabitli Ceyhun Kuboku