Zabit Samedov kimdir? Zabit Samedov Kuruluş Osman
Kuruluş Osman Zabit Samedov kim?| Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna bir isim daha eklendi. Azeri boksör Zabit Samedov Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu. Peki, Zabit Samedov kimdir? | Zabit Samedov hangi rolü oynayacak? | Zabit Samedov oyuncu mu? | Zabit Samedov kim? | Zabit Samedov hangi rolü oynuyor?
ATV’nin geniş kitlelere hitap eden dizisi Kuruluş Osman’ın kadrosu genişlemeye devam ediyor. Son olarak Azeri boksör Zabit Samedov’un diziye dahil olduğu öğrenildi. Peki, Zabit Samedov kimdir? Zabit Samedov hangi rolü oynayacak?
Zabit Samedov kimdir? Zabit Samedov Kuruluş Osman
Kuruluş Osman dizisine ünlü bir isim katıldı. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından Kuruluş Osman dizisine Azeri sporcu Zabit Samedov’un katıldığını duyurdu. Mehmet Bozdağ yaptığı paylaşımda “Tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine katıldı. Can Azerbaycan’a selam olsun. Ordularımız Muzaffer olsun" ifadelerini kullandı. Zabit Samedov’un hangi rolde yer alacağı resmi olarak açıklanmadı ancak Turgut Alp’i oynaması bekleniyor.
Zabit Samedov hayatı | Zabit Samedov başarıları
Zabit Samedov 21 Temmuz 1984'te Gürcistan'da dünyaya geldi. Azeri kick boksçu başarılarıyla tanınan önemli bir sporcudur. Azerbaycan bayrağını dalgalandıran Zabit Samedov’un pek çok başarısı bulunuyor. K-1 Dünyasında Avrupa Kıtasındaki çeşitli turnuvalardaki başarılarıyla bilinen Samedov, son derece iyi Türkçe biliyor.
Zabit Samedov unvanları
2009 K-1 World Grand Prix in Łódź champion
2008 K-1 Europe GP runner-up
2007 K-1 World GP in Las Vegas runner-up
2007 K-1 Rules Kick Tournament in Marseilles champion
2006 K-1 Fighting Network in Riga champion
2006 K-1 Hungary Grand Prix champion in Debrecen
2006 IFMA World Champion
2006 WMF World Amateur Muay Thai Championship Winner in Thailand
2004 WKBF European Kickboxing champion
2004 WAKO Thaiboxing World champion in Ukraine
2003 "Kristall Cup" Kickboxing runner-up
2002 "Kristall Cup" Kickboxing champion
2002 WKBF BARS Gold Cup Kickboxing champion
2001 IFMA European Muay Thai champion
2000 WAKO Thaiboxing World Cup champion
1999 Zabitli Ceyhun Kuboku