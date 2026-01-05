Yüzyılın Konut Projesi’nde Siirt’te ve Van’da hak sahipleri belirlendi! Yarın Mardin ve Ağrı’da kuralar çekilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği “Yüzyılın Konut Projesi” için kura çekimlerini sürdürüyor.
Bugün (5 Ocak) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, TOKİ Başkanı Levent Sungur, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla Van’da 6 bin 803 konut için kura çekimi gerçekleştirildi.
Siirt’te ise Bakan Yardımcısı Hasan Suver ve TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu'nun katılımıyla 1.627 konut için kuralar çekildi.
KURA ÇEKİMLERİ YARIN AĞRI VE MARDİN İLE SÜRECEK
Yarın (6 Ocak) Ağrı’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp'in, Mardin’de de Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ın katılacağı törenlerle kura çekimleri sürecek.