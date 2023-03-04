Yüzyılın felaketi akademik çalıştayın konusu oldu

Türkiye'nin önemli haber ajanslarının, gazetecilerinin ve akademisyenlerinin katıldığı çalıştay, Beykent Üniversitesi Ayazağa yerleşkesinde gerçekleşti.

Enformasyondan Dezenformasyona

Türkiye'de medya, dünden bugüne dezenformasyon örnekleri ve önlemleri, dezenformasyonla mücadele yasasının işletilmesi ve önemi, deprem sürecinde medyanın birleştirici duruşu gibi dikkat çekici meselelerin konuşulduğu çalıştayda, sosyal medyanın zararlı yönlenlerine de vurgu yapıldı.

Resmi açıklamalardan ziyade sosyal medyanın dikkate alınmasının doğurduğu sonuçlar ve son yaşanan depremin ardından medya ve deprem sosyolojisi olgusuna değinildi.

Prof. Dr. Bedri Gencer, koordinatörlük yaptığı çalıştayda

Türkiye’de demokrasi ve hukuk devletine en büyük tehdit olan Goebbels medyasının ürünü olan dezenformasyon problemini aktardı.

Dezenformasyon kelimesinin epistemolojik açıklamasını Dr. İhsan Hayri Batur yaparken, MİSMED Başkanı Ferdi Dinç de dezenformasyon örneklerini aktardı.

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Ulusal yayında algı aracı olarak kullanılan dezenformasyon, Yeni Akit Gazetesi Yazarı ve Akit TV Program Moderatörü Sabri Balaman tarafından bilgi kirliliği bağlamında aktarıldı. Balaman, TV yayınlarının tarihten bugüne algı malzemesi olduğuna dair örneklerle durumu açıkladı.

İnternet medyasında dezenformasyonun oldukça büyük bir kriz haline geldiğini aktaran Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ise bilgide doğruluk payına değindi. İletişim Başkanlığı’nın bu konuda gerekli tedbirleri artırmasına dair çağrıda bulunan Ünal, düzenlenen yasaların gerekliğinin altını çizdi.

TVNet Haber şefi Gökhan Yılmaz, deprem sırasında krizler oluşturan dezenformasyona karşı profesyonel gazetecilik eğitimi olmayan kişilerin (Sosyal medya fenomenlerinin) afet bölgesinde bulunmaması gerektiğini hatırlattı.

Buna karşın yine yakın zaman örneklerinden olan deprem sonrasında yayılan bilgi kirliliğine yönelik örnekler devam ederken, Yeni Şafak Muhabiri Taha Hüseyin Karagöz de, devlet kurumlarının dezenformasyonla mücadele yeteneklerine dair açıklamalarda bulundu.

Medya sosyolojisinin de konuşulduğu çalıştayda, Cüneyt Özdemir, deprem ve medya arasındaki sosyolojik etkileri açıkladı.

Dezenformasyonla mücadeleye karşı uygulanan etkili yöntemler ise çalıştayda Ekrem Kızıltaş tarafından aktarıldı.