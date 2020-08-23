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Gündem Yüzyıldır beklenen keşif
Gündem

Yüzyıldır beklenen keşif

Her alanda millilik yönünde adımlar atan Türkiye, enerjide dışa bağımlılığın bitirilmesi için son yıllarda yaptığı en büyük çalışmalarından birisi olan müjdeyi vatandaşlar ile paylaştı. Ülkede büyük bir heyecan ve sevince dönüşen sondaj gemisi Fatih’in, Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfetmesi dünyada büyük bir yankı uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 08:31:00 -
Yüzyıldır beklenen keşif

Heyecan verici bir durum olduğunu belirten Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, şunları dile getirdi: “Fatih’in Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfetmesinin önemi çok büyük. Bu son yüzyıldır beklediğimiz bir keşif. Türk enerji tarihinde en büyük keşfi gerçekleştirdik. Milli ve manevi perspektiften baktığımızda heyecan verici bir durum. 320 milyar metreküplük gaz, Kırbrıs’ın güneyinde AB o kadar üzerinde durduğu, rezervi 118 milyar metreküp civarında olduğu tahmin edilen ve aslında Kuzey Kıbrıs’ın da hakkı olan Afrodit sahasının çok ötesinde. Biz Kıbrıs’ın güneyinde keşfi açıklanan kaynakların hepsinden çok daha büyük  bir kaynak bulduk.”

Hedeflenenden fazlası olabilir!

“Bakir bir bölge olduğu için bu potansiyelin çok daha büyük olduğunu gösteriyor” diyen Akyener, şöyle devam etti: “Sonuçta üstteki yapıdan bahsedildi. Kuyu daha son derinliğine ulaşmamış. Demek ki daha üst yapılardaki keşiften bahsediyoruz. Yapı oranı bakımından tam rakam verilmese de büyük olduğu söyleniyor. Daha üst bantlarda biz 320 milyar metreküplük gazı keşfetmişsek, alt bantlarda asıl hedeflenen rezervuar seviyeleri de olabilir. 320 milyar metreküp olarak gözüken rezerv çok daha büyük olabilir. İlk defa bakir bir bölgede büyük balık yakaladık. Bu da o bölgede daha büyük balıkların keşfedilme potansiyelini, büyük balıkçıların da bu bölgeye ilgi duyması anlamına gelir.”

Cari açığımıza çok olumlu etkisi olacak

Türkiye’nin üretim maliyetlerinin düşük olacağını ifade eden Akyener, sözlerini şöyle tamamladı: “Çünkü yerli teknoloji kullanıyoruz. Bizim birim sondaj maliyetlerimiz diğer bütün yabancı şirketlerden daha düşük Doğu Akdeniz’e göre. Bu saha ile gaz ithalatı  noktasında da bizim kontratlarımızı yenileme, yenilemeyeceksek ona göre çok ciddi bir pazarlık yapabilme kabiliyetimizi artıracak. Dış ve iç politikamıza çok ciddi destek sağlayacak. Cari açığa çok olumlu bir etkisi olacak. Öte yandan; doğalgazın, petrolün devri kapanıyor deniliyor. Ama bu tamamen hikaye. Doğalgaz önümüzdeki yıllarda dünyadaki en önemli enerji kaynağı haline gelecek. Rusya bu noktadan tabi ki rahatsız olacaktır. Rusya sattığı gaz hacminin düşmesinden de rahatsız olur. Diğer yandan  Azerbaycan dışındaki devletlerin hepsi rahatsız olabilir. Azerbaycan ile yine iş yapma, işbirliği çalışması olacaktır.”


Yeni Akit Gazetesi
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