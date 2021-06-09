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Dünya Yüzüne tokat yiyen Macron'dan açıklama
Dünya

Yüzüne tokat yiyen Macron'dan açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir vatandaşın tokatlı saldırısına uğraması sonrasında açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 07:19:00 -
Yüzüne tokat yiyen Macron'dan açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yerel Dauphine Libere gazetesine verdiği demeçte, uğradığı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Her şeyin yolunda olduğunu ve bu olayın münferit bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Macron, bu olayın çok sayıda insanın hayatını ilgilendiren konuların önüne geçmemesi gerektiğini belirtti.

Macron, "Cumhuriyette makamlara saygı gösterilmeli. Bu mücadeleyi hiç bir zaman bırakmayacağım. Makamlar, hangisi olursa olsun, bizlerden büyüktür ve saldırı konusu olmamalı." ifadesini kullandı.

Fransa'da ifade ve oy özgürlüğünün bulunduğunu ifade eden Macron, "Eylemlerde ve söylemlerde şiddet ve nefret olmamalı, aksi takdirde demokrasinin kendisi tehdit haline gelir." yorumunda bulundu.

Macron, Fransız halkının "cumhuriyetçi" olduğunu ve büyük bölümünün ülkenin sorunlarıyla ilgilendiğini, bu nedenle bu münferit olayın ve aşırı şiddet yanlısı kişilerin kamu tartışmalarını ele geçirmesine izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Olayın kendisini etkilemediğini ve endişelendirmediğini ifade eden Macron, çalışmalarını sürdüreceği sözlerini ekledi.

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Yorumlar

Vedad

Şamar oğlanına inen tokat ,adam yerine konulmadığının kanıtıdır. Hiç kimse bu şamar oğlanını ciddiye almıyor.
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