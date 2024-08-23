Yüzü bile kızarmamıştı! Ahmet Hakan, "Bu iş, artık küstahlığı besleyen çok rezil bir döngüye dönüştü" diyerek resmen bombaladı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Erol Mütercimler'in, son videosundaki "Mehmet Şimşek'in istifa ettiği" yönündeki iddialarını eleştirdi. Hakan, Mütercimler'in bu iddialarının ciddiyetten uzak ve spekülatif olduğunu söyledi. Hakan, bu tür iddiaların kamuoyunda güven erozyonuna sebep olduğunu ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"Erol Mütercimler de videocu olmuş.

Son videosunu izledim. Entel bir fular bağlamıştı boynuna. Ses tonuna mübalağalı bir ciddiyet katarak konuşuyordu.

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ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Pazar günü önemli bir toplantıdaydım” diye söze başlıyordu Mütercimler. O önemli toplantıda bir bilgi öğrenmiş. Güya Mehmet Şimşek iki hafta önce istifa etmiş, Cevdet Yılmaz araya girmiş, zor bela ikna etmiş falan. Güya zenginlere vergi affı söz konusu olmuş, Şimşek de bundan rahatsız olmuş.

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Erol Mütercimler’in ballandırarak anlattığı bu kanıtsız, desteksiz, teyitsiz sallamayı...

Mehmet Şimşek yalanladı, Cevdet Yılmaz yalanladı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı.

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Yalanladılar da ne oldu peki? Erol Mütercimler’de en küçük bir yüz kızarıklığı oluştu mu?

Tabii ki hayır.

(...)

Bu iş, artık küstahlığı besleyen çok rezil bir döngüye dönüştü. (...)"