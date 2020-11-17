Yüzsüzlükte son nokta! CHP'li İmamoğlu yine hazıra kondu

Seçildiği günden bu yana İstanbul için tek bir çivi dahi çakmayan ve boş işler peşinde koşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu AK Parti döneminde yapılan projelere çökmeye devam ediyor. Yaptığı her işi eline yüzüne bulaştıran ve her seferinde rezil olan İmamoğlu, son olarak AK Parti döneminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapımına başlanan Beyoğlu Okmeydanı'ndaki kentsel dönüşüm projesini sahiplendi.

Yüzsüzlükte sınır tanımayan İmamoğlu'nun AK Parti döneminde yapılan projeleri kendi icraatiymiş gibi göstermesi büyük tepki topladı.

Deprem duyarı kastı

Vatandaşların sorunlarını çözmek yerine dertlerine dert katan İmamoğlu şimdi de deprem duyarı kasmaya başladı. Vatandaşlar için depreme karşı dayanıklı evler yaptıklarını iddia eden İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz kamu kaynağını kullanıp vatandaşlara depreme karşı dayanıklı evler yapıyoruz, yapacağız. Beyoğlu Okmeydanı’nda kentsel dönüşüm projemizin ilk etabını tamamladık ve vatandaşlara anahtarlarını teslim ettik. Bu konuda hep birlikte, hızlıca hareket etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan uzmanlar beklenen "Büyük İstanbul" depremine karşı uyarılarda bulunurken her fırsatta deprem duyarı kasan İmamoğlu'nun kentin deprem bütçesinden büyük kesintiler yapması vatandaşlar tarafından "ikiyüzlülük" olarak yorumlandı.

İBB koltuğuna oturmasından bu yana vasıfsız ve işbilmez bir yönetim sergileyen İmamoğlu'nun bu pişkin tavrı sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. İşte o tepkilerden bazıları;