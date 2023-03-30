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Aktüel Yüzsüzlüğün bu kadarına pes doğrusu! İETT'den skandal açıklama...
Aktüel

Yüzsüzlüğün bu kadarına pes doğrusu! İETT'den skandal açıklama...

Yeniakit Publisher
2023-03-30 12:38:00 -

Geçmişte metrobüs ve İETT otobüslerinin skandallarıyla gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir skandala daha imza attı. Sosyal medyada yayılan videoda İBB'ye bağlı ekiplerin bir metrobüsü kepçe ile parçaladığı anlar çok konuşulmuştu. İETT'den bu görüntüler üzerine yapılan açıklama ise yüzsüzlüğün bu kadarına pes doğrusu dedirttti.

Geçmişte metrobüs ve İETT otobüslerinin skandallarıyla gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir skandala daha imza attı. Sosyal medyada yayılan videoda İBB'ye bağlı ekiplerin bir metrobüsü kepçe ile parçaladığı anlar çok konuşulmuştu. İETT'den bu görüntüler üzerine yapılan açıklama ise yüzsüzlüğün bu kadarına pes doğrusu dedirttti.

 

 

Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! Metrobüsün dozere parçalatıldığı görüntü ortaya çıktı
Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! Metrobüsün dozere parçalatıldığı görüntü ortaya çıktı

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Sosyal medyadan sizin için seçtiklerimiz! Metrobüsün dozere parçalatıldığı görüntü ortaya çıktı

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