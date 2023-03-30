Yüzsüzlüğün bu kadarına pes doğrusu! İETT'den skandal açıklama...

Geçmişte metrobüs ve İETT otobüslerinin skandallarıyla gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir skandala daha imza attı. Sosyal medyada yayılan videoda İBB'ye bağlı ekiplerin bir metrobüsü kepçe ile parçaladığı anlar çok konuşulmuştu. İETT'den bu görüntüler üzerine yapılan açıklama ise yüzsüzlüğün bu kadarına pes doğrusu dedirttti.