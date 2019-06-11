Yüzme Türkiye İl Birinciliği Başladı 2018-2019 Yılı Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Okullar Arası Yüzme Yıldız Kız-Erkek Türkiye Birinciliği yarışları yapılan açılış seremonisiyle başladı.

2018-2019 Yılı Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Okullar Arası Yüzme Yıldız Kız-Erkek Türkiye Birinciliği yarışları yapılan açılış seremonisiyle başladı.

11-13 Haziran 2019 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda yapılacak müsabakalara 24 ilden 55 takım ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 4 takım olmak üzere 59 takımdan 209 sporcu katılıyor.

Üç gün boyunca büyük heyecana sahne olacak olan Yüzme Türkiye Birinciliği’nin açılış seremonisine Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Şube Müdürleri, antrenörler, sporcular ve veliler katıldı.

Seremonide konuşan İl Müdürü Eskici, Yüzme Türkiye Birinciliğine katılan tüm sporculara başarılar dilerken, tüm takımların yarış sonunda sağ salim memleketlerine dönmeleri temennisinde bulundu.

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