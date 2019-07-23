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Yüzme kursları ile boğulma vakalarının önüne geçmeye çalışıyorlar

Tokat’ta, yaz aylarında öğrencilere yönelik açılan yüzme kursları ile sulama kanallarında ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının önüne geçilmeye çalışılıyor.

23 Temmuz 2019 Salı 15:11
Yüzme kursları ile boğulma vakalarının önüne geçmeye çalışıyorlar

Tokat’ta, yaz aylarında öğrencilere yönelik açılan yüzme kursları ile sulama kanallarında ve göletlerde yaşanan boğulma vakalarının önüne geçilmeye çalışılıyor.


Tokat’ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yapılan ücretsiz yüzme kursları yoğun ilgi görüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor kompleksi içerisinde yer alan Ali Şevki Erek Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’na katılan öğrenciler antrenörler tarafından eğitim alarak yüzme öğreniyor. Birer aylık periyotlarla 3 dönem halinde ücretsiz olarak gerçekleştirilen ’Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi kapsamında 6-18 yaş arası öğrenciler kurs alıyor. Sulama kanallarında, göletlerde ve barajlar yerine daha güvenli olan havuzlarda yüzme öğrenen çocuklar sayesinde boğulma vakalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Tokat Valiliği öncülüğünde açılan kurslara öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Müdür Çağlar, geçtiğimiz yıllarda yaşanan boğulma vakalarının kurslarında katkısı ile azaldığını ifade ederek, "Bu kurslar sayesinde öğrencilerimiz yüzme öğreniyor.Yüzme öğrenen öğrencilerin bilinçlenmesi ile boğulma vakalarında düşüş yaşanıyor. AFAD’dan edindiğimiz bilgilere göre bu yıl boğulma olayı yaşanmadı" dedi.


AFAD verilerine göre; Tokat’ta 2015 yılında 3, 2016 yılında 4, 2017 yılında 7, 2018 yılında 2 kişi olmak üzere son 4 yılda 16 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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