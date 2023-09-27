Yüzlerine tükürüyoruz, “Oh yarabbi şükür” diyorlar!

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Sözcü'nün “Türk patrona kredi vermek için Suriyeli çalıştırma şartı” haberiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İşte Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Önceki gün Milli Gazete’nin manşeti, TCDD’ye ait bir vagonda çekilen reklam filminin, LGBT destekçileri tarafından propaganda aracı kullanılmasına yönelikti..

Aynı gün biz belirtmiştik: TCDD’ye güveniyoruz.. Bu konuda soruşturma açacaktır. Konunun üstü örtülmeyecek, resmi makamlar da açıklama yapacaklardır..

Hatta daha fazlasını söyledik:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Milli Gazete’nin arzu ettiği üzere, bu ülkede Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsaydı, TCDD’nin yeni atanacak yöneticileri, “Bu reklam filminden gurur duyuyoruz” açıklaması yapacaklardır..

Milli Gazete ve Saadet Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı yapamadıkları için, LGBT’lilerin TCDD vagonunu kullanmaları ile ilgili sert açıklama, bizi yanıltmadı, resmi makamlardan geldi.

Suç duyuruları yapılacağı, başka bir konu belirtilerek çekilen filmin, LGBT için kullanılması ve 4 yıl önce çekilen görüntülerin şimdi piyasaya çıkarılması çirkinliklerinin arka planının da araştırılacağı hatırlatıldı..

Önceki gün TCDD’yi hedef tahtasına koyan Milli Gazete, yapılan bu açıklamayı dün, birinci sayfalarından verdiler mi?

Vermediler..

Ne diyelim, siyasetin bataklığından, CHP’nin esaretinden tez zamanda kurtulmalarını, Cenab-ı Hak’tan dileyelim..

Ve Millet İttifakı destekçilerinden bir başka gazetenin, dünkü bir başka rezil haberine bakalım..

Sözcü gazetesi, birinci sayfalarında şöyle başlık atmışlar:

“Türk patrona kredi vermek için Suriyeli çalıştırma şartı”

Başlık yeterince açık..

Türk patronlar, bankaya gidip kredi almak istediklerinde..

Kredi verilmesi için gerekli şartlardan birisi de, artık “Suriyeli işçi çalıştırma” olmuş.

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