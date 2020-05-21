  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ashab-ı Kehf'in köpeği: Kıtmir

Sihirbazların Firavun'a cevabı

İslam halifesinden ibretlik mirası cevabı

Gurur ve kibir hakkında ayet ve hadisler

Ayet ve hadislere göre oruçlu kişi
için kalan
Aktüel

Yüzlerce çocuğa bayramlık ayakkabı ulaştırıyorlar

Yeniakit Publisher
2020-05-21 14:40:17 -
Yüzlerce çocuğa bayramlık ayakkabı ulaştırıyorlar

SAMSUN (AA) - Sevdamız Samsun Platformu üyeleri, "Bir ayakkabı bir mutlu çocuk" kampanyasıyla yüzlerce çocuğa bayramlık ayakkabı hediye ediyor.

Platform üyeleri, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarını bayramlık ayakkabıyla sevindiriyor.

Çocukların yüzlerini güldürmek için başlatılan "Bir ayakkabı bir mutlu çocuk" kampanyası ile Terme, Çarşamba, Tekkeköy, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerinin ardından platform üyeleri şehir merkezindeki çocuklara da ulaşmaya başladı.

Platform Genel Başkanı Nuri Seven, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların yüzlerindeki gülümsemenin çok değerli olduğunu söyledi.

Seven, "Bizlere güvenerek destek verenler ve platform üyelerimizin de katkıları ile oluşturduğumuz bütçe ile şu ana kadar 200'den fazla çocuğa ayakkabılarını hediye ettik. Detaylı yaptığımız çalışmalar sonunda ihtiyacı olan çocuklara ayakkabılarını ulaştırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı