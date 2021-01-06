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Aktüel Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde buz pateni keyfi
Aktüel

Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde buz pateni keyfi

Gölde oluşturulan doğal buz pistinde bir araya gelen çocuklar, paten yaparak gönüllerince eğlendi

Yeniakit Publisher
2021-01-06 15:21:28 -
Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde buz pateni keyfi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde buluşan çocuklar, buz pateni yapmanın keyfini yaşadı.

Ardahan-Kars sınırları içerisindeki, Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü olan ve son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle donan gölde buz tabakası 15 santimetreye ulaştı.

Gölün, Çıldır ilçesindeki Atalay mevkisinde oluşturulan doğal buz pistinde bir araya gelen çocuklar, paten yaparak gönüllerince eğlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli buz pateni antrenörü Leyla Yılmaz öncülüğünde 15 sporcunun, donan göl üzerinde 30 dakikalık paten gösterisi ilgiyle izlendi.

- "Türkiye'nin en büyük buz pisti"

Çıldır Kaymakamı Alper Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, gölün sadece Ardahan ve Çıldır için değil, Türkiye için de önemli bir turizm potansiyelini barındırdığını söyledi.

Bölgenin tanıtımı için göl üzerinde doğal buz pateni pisti oluşturduklarını ifade eden Taş, "Türkiye'de benzeri olmayan bir manzara ve ortam bizde mevcut. Türkiye'nin en büyük buz pisti üstündeyiz. Bu manzarayı ve ortamı görmek isteyenleri ilçemize bekliyoruz. Çıldır Gölü her mevsim başka güzel. Biz de bugün sporcularımızla bunu yaşamak istedik." dedi.

Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ise Çıldır Gölü'nün muhteşem bir manzara sunduğunu anlatarak, "Bu manzarayı bizzat görmek ve yaşamak lazım. Bugün yapılan etkinliğimiz de gölün tanıtımı için son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Buz pateni antrenörü Leyla Yılmaz da gölün kendilerine çok büyük imkan sunduğunu, bunu değerlendirerek çocuklara buz pateni keyfi yaşattıklarını dile getirdi.

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