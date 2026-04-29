Atlas Çağlayan soruşturmasında yeni gelişme: Tehdit mesajları atan alçak paketlendi
İstanbul Güngören’de 17 yaşında hayattan koparılan Atlas Çağlayan’ın acılı ailesine WhatsApp üzerinden tehdit içerikli mesajlar gönderen şüpheli, Mersin’de düzenlenen operasyonla yakalandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, kederli ailenin acısını katlayan zanlı M.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, dijital materyallerine de incelenmek üzere el konuldu.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 14 Ocak'ta Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde tartışma sonrası çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit içerikli mesaj gönderenlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda, Çağlayan'ın ailesine WhatsApp üzerinden tehdit içerikli mesajlar gönderdiği tespit edilen M.A, Mersin'in Tarsus ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı. M.A'ya ait dijital materyallere de el konuldu.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.