Yüzde 99 tıkalı olan şah damara koldan girilerek stent takıldı

Başvurduğu merkezlerde uygulanan tedavi girişimleri başarısız olunca Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Elif Sarıönder Gencer’e başvuran Karamaça, el bileğinden anjiyo ve şah damar stentlemesi sayesinde damar tıkanıklığından ve şikayetlerinden kurtularak sağlığına kavuştu.

Kalp damarı yüzde 99 tıkalı çıktı!

62 yaşındaki Mehmet Karamaça yaklaşık 3 aydır kronik yorgunluk, uyku hali, bulanık görme, baş dönmesi gibi şikayetler yaşıyordu. Nedenini anlayamadığı bu şikayetlerin beraberinde birkaç kez sağ kolunda ve bacağında ani ortaya çıkan güçsüzlük ve uyuşma hissetti. Karamaça, sağ tarafında ortaya çıkan güçsüzlük ve uyuşma şikayetlerinin hızla tamamen düzelmesi ile ciddi bir sağlık sorunu olmadığını düşündü ancak ailesi kendisini bir merkeze başvurması gerektiği konusunda ikna etti. Uyuşmalarının nedenini anlamak için yapılan tetkikler sonucunda, sol şah (karotis) damarında yüzde 99 oranında darlık oluşturan ve beyine giden akımı ciddi olarak etkileyen bir darlık tespit edildi. Bu sonuçlar neticesinde Karamaça’nın hemen hastaneye yatışı gerçekleştirildi.

Tedavilere yanıt vermedi

9 gün hastanede yatan Mehmet Karamaça’ya damar tıkanıklığının açılması için ilaç tedavisi uygulandı. 13 yıl önce ses tellerinde oluşan bir hastalık nedeniyle boyun bölgesine ışın tedavisi alan hastanın sol karotis darlığının cerrahi olarak (Karotis Endarterektomi) tedavi edilemeyeceği söylendi. Sol şah damara endovasküler yoldan stent takılması için 2 kere kasıktan anjiyo girişiminde bulunuldu ancak damar yapısı anatomik olarak stentin sol şah damara kasık yoluyla yapılan anjiyo işlemi ile mümkün olmadığından stent takılamadı ve hastaya başka bir tedavi seçeneği de sunulamadı. 9 gün sonra damarında herhangi bir düzelme olmadan hastaneden taburcu olan Karamaça, başka bir yöntemle şahdamarına stent takabilecek bir merkez arayışına girdi. Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Elif Sarıönder’e ulaşan Karamaça, koldan yapılabilen anjiyo ile şah damara stent takılabileceğini öğrendi.

“Işın tedavisi aldığım için ameliyat olamazdım”

Memorial Antalya Hastanesi’nde yarım saat süren girişimsel işlem sayesinde damar tıkanıklığından kurtulan ve sağlığına kavuşan Mehmet Karamaça yaşadığı süreçle ilgili şunları aktardı: “Şah damarım neredeyse tamamen tıkanmıştı ve başvurduğumuz merkezde bir sonuç alamadık. Ameliyat seçeneği benim için mümkün değildi çünkü 13 yıl önce ses teli kanseri nedeniyle ışın tedavisi görmüştüm. Boyuna radyoterapi almış hastalarda şah damar cerrahisi yapılamaz diye bu seçenek ortadan kalkmıştı. Stent önerildi ancak bu sefer de aort damar yapısındaki zorluktan dolayı 2 anjiyo girişimi de başarısız oldu ve stent takılamadı. Biz de başka bir tedavi seçeneği ararken Elif doktorumu bulduk. Yaptığı işlem sayesinde hem damarım açıldı, hem de bütün şikayetlerim geçti. Doktorumla yollarımız kesiştiği için çok mutluyum.”

Koldan şah damara stent takan bir merkeze başvurdu

Koldan girilerek şah damara stent işlemini başarıyla gerçekleştiren Uz. Dr. Elif Sarıönder Gencer; “Sağ şah damarı yüzde 99 tıkalı olan hastamıza, sık uygulanmayan bir işlem gerçekleştirdik. Koroner (kalp) anjiyolarında el bilek damarı sık kullanılır biz de benzer şekilde hasta olan damara ulaşmak için el bilek damarını kullandık ve şah damar stentlemesini uyguladık. Hastanın arcus aorta anatomisi sol şah damara kasıktan (femoral arter) yapılan anjiyografi ile ulaşmayı mümkün kılmıyordu. Bu nedenle daha önce başvurduğu merkezde kasıktan anjiyo girişimleri maalesef başarılı sonuçlanmamış. Şah damar hastalıkları genellikle ileri yaşlarda görülür ve bu yaşta tüm damarların yapısı bozulabildiği için endovasküler tedavi ile hasta damara erişebilmek çok zor olabilir. Özellikle acil müdahale gerektiren hastalarda zaman kaybetmeden beyin damarlarına ve şah damar ulaşmak için merkezimizde her türlü donanım ve deneyime sahibiz” şeklinde açıklama yaptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şah damarı tıkanıklığı açılınca şikayetleri de ortadan kalktı

Stent işleminin kol katetarizasyonu dahil yarım saat sürdüğünü, 1 gece hastanede kaldıktan sonra ertesi gün hastanın taburcu edildiğini belirten Uz. Dr. Sarıönder Gencer; “Yaklaşık 3 aydır kendini halsiz hisseden başında ağırlık hissi, bulanık görme ve baş dönmesi gibi şikayetleri olan hastanın durumu stent takıldıktan sonra tamamen düzeldi. Ancak bu işlem ile asıl amacımız sol şah damar tıkanıklığına bağlı ağır ve kalıcı inme geçirmesini engellemekti” diye sözlerine devam etti.