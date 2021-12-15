Yüzde 90'ı Türkiye'de: Adeta def(i)ne!

YENİ AKİT / ANKARA

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey Kastamonu Üniversitesi’nin düzenlediği “Defne Çalıştayı”nda akademisyen ve sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Karacabey “Defne Değil Define” ifadeleri ile sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin uçucu yağ ve baharat bitkilerinden biri de dış ticaretimizde önemli bir yere sahip olan defnedir. Dünya defne arzının yüzde 90’ını karşılamaktayız. Kastamonu Üniversitesi’nin düzenlediği Defne Çalıştayında akademisyen ve sektör temsilcileri ile buluştuk” dedi.