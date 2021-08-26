Yüzde 8’in üzerinde büyümeye ulaşılması muhtemel

Özdebir, ayrıca şunları söyledi: “Salgın sürecinde ekonomiyi sanayi sektörünün sırtladığını söyleyebiliriz. Borsa İstanbul’da (BİST) yer alan sanayi firmalarına baktığımızda da bu tablo ortaya çıkmaktadır. BİST’te bulunan firmalar yılın ilk yarısında hem kar hem de satışta yüksek bir performans gösterdi. Haziran ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 23.9, BİST’te sanayi firmalarında satışlar yüzde 77.9, kârlar yüzde 455 arttı.” Özdebir, sanayicinin üzerinde ciddi bir KDV yükünün olduğundan da yakındı. Bazı makroekonomik değişkenlere değinen Özdebir, temmuz ayında beklentilerin üzerinde bir enflasyon artışı ortaya çıktığını kaydetti. Özdebir, gerek arz kısıtları gerek ithalat fiyatları gerekse talep koşullarının gelecek dönemde enflasyonda risk oluşturmaya devam edeceğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Son dönemde girdi fiyatları bütün dünyada enflasyonu tetikleyen önemli bir olgu. Manşet enflasyonu tarafı ise bundan daha fazla etkileniyor. Merkez Bankası her ne kadar enflasyonu düşürmeye uğraşsa da stokta bekleyen bir enflasyon var. Bu stoktaki enflasyon da yüzde 45 civarında. Bunu giderek artan önemli bir risk olarak görüyorum. Ancak emtia fiyatlarında yıl sonuna doğru düşüş beklentisi umarım, bu enflasyonun aşağı yönlü hareketine neden olur.”