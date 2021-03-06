Yüzde 80’i bile geride bıraktı: Yasakçı azgın azınlığa 'başörtüsü' şamarı

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Metropol Araşatırma şirketi tarafından yapılan bir ankette vatandaşlara, " 'Kamu kurumlarında çalışanların başörtüsü giymesine izin verilememelidir' şeklindeki görüşe katılıyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Anket sonucuna göre, soru yöneltilenlerin yüzde 83,1'i 'Hayır katılmıyorum' cevabını verirken yüzde 11,2'si de 'Evet katılıyorum' dedi.

Parti seçmenlerine göre de ayrıldı

Küçük bir azgın azınlığın Müslümanların başörtüsünü hedef almasına karşın, toplumun büyük bir bölümünün İslami hassasiyetlerinin ortaya çıktığı araştırmada, soru yöneltilenler partilere göre de ayrıldı. CHP seçmenlerinin yüzde 80'inin de kamu kurumlarında başörtüsü serbestisini desteklediği öğrenildi.

Azgın azınlık zaman zaman nabız yokluyor!

Öte yandan azgın azınlık, zaman zaman başörtüsü düşmanlığını yeniden gündeme getirmeye de çalışıyor. Son olarak bugün, İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Cemil Atlas İlköğretim Okulu Müdür yardımcısı Nilay P.'nin, 4. Sınıf öğrencisi H.N.H. isimli kız çocuğunu, 'diğer öğrencilere kötü örnek olacağı' gerekçesiyle başörtüsüyle okula almadığı ortaya çıktı.

Fikri Sağlar'ın sözleri de tepkilere sebep olmuştu

28 Şubat Postmodern darbesi ile başlayan azgın azınlığın başörtüsü düşmanlığı, toplumun çok büyük bir bölümünün İslami hassasiyetleri olmasına rağmen hala sürüyor. Son olarak CHP'li Fikri Sağlar, başörtüsüne olan kinini, 'Türbanlı hakimin karşısına çıktığım zaman adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var." ifadeleri ile dile getirmişti.