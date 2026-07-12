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Tavuk zincirinde mide bulandıran görüntüler: Personel, tavukları ayaklarıyla ezdi

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Tavuk zincirinde mide bulandıran görüntüler: Personel, tavukları ayaklarıyla ezdi

Bir kızarmış tavuk zincirinde çekilen ve sosyal medyada infiale yol açan görüntüler, gıda güvenliği tartışmalarını alevlendirdi. Bir çalışanın çiğ tavuk derilerinin bulunduğu leğene çıplak ayakla girerek "kabuk soyuyorum" şakası(!) yaptığı video, milyonların tepkisini çekti. Restoran yönetimi olayın bir "şaka" olduğunu savunup çalışanı işten çıkarsa da, yetkililer işletme hakkında kapsamlı bir gıda güvenliği soruşturması başlattı.

#1
Foto - Tavuk zincirinde mide bulandıran görüntüler: Personel, tavukları ayaklarıyla ezdi

Tayvan’ın Taichung şehrindeki Wu Liang Wu Fried Chicken'ın Taiping şubesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, üstsüz bir çalışanın çiğ tavuk derisiyle dolu leğenin içine girerek defalarca deriye bastığı ve kameraya "kabuk soyuyorum" diyerek şaka yaptığı görüldü. Görüntülerde, çevrede tavuk derisi bulunduğu düşünülen başka leğenlerin de yer alması dikkat çekti.

#2
Foto - Tavuk zincirinde mide bulandıran görüntüler: Personel, tavukları ayaklarıyla ezdi

Video kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı restoranı boykot edeceğini açıkladı. İşletmenin Google sayfası bir yıldızlı yorumlarla dolarken, bazı kullanıcılar restoranın adını alaycı ifadelerle değiştirdi. Eski müşterilerden bazıları ise satın aldıkları ürünler için para iadesi talebinde bulundu.

#3
Foto - Tavuk zincirinde mide bulandıran görüntüler: Personel, tavukları ayaklarıyla ezdi

Tepkilerin ardından restoran yönetimi Threads üzerinden yayımladığı açıklamada, videodaki tavuk derilerinin müşterilere sunulmayan atık ürünler olduğunu savundu. Açıklamada, görüntülerin kamuoyuyla paylaşılacağını bilmeyen çalışanın şaka amacıyla videoyu çektiği belirtilirken, söz konusu personelin işten çıkarıldığı ve hakkında yasal süreç başlatılacağı ifade edildi. İşletme ayrıca hijyen eğitimlerinin artırılacağını ve yetkililerle tam iş birliği yapılacağını duyurdu.

#4
Foto - Tavuk zincirinde mide bulandıran görüntüler: Personel, tavukları ayaklarıyla ezdi

Ancak bu açıklama kamuoyunu ikna etmeye yetmedi. Sosyal medya kullanıcıları, görüntülerde yer alan tavuk derisinin miktarının "atık" açıklamasıyla örtüşmediğini öne sürerek işletmenin savunmasına tepki gösterdi.

#5
Foto - Tavuk zincirinde mide bulandıran görüntüler: Personel, tavukları ayaklarıyla ezdi

Bazı kullanıcılar videodaki kişinin işletme sahibi olduğunu iddia ederken, bazıları ise ürünlerin gerçekten satışa sunulup sunulmadığının araştırılması gerektiğini savundu.

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