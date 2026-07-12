Tavuk zincirinde mide bulandıran görüntüler: Personel, tavukları ayaklarıyla ezdi
Bir kızarmış tavuk zincirinde çekilen ve sosyal medyada infiale yol açan görüntüler, gıda güvenliği tartışmalarını alevlendirdi. Bir çalışanın çiğ tavuk derilerinin bulunduğu leğene çıplak ayakla girerek "kabuk soyuyorum" şakası(!) yaptığı video, milyonların tepkisini çekti. Restoran yönetimi olayın bir "şaka" olduğunu savunup çalışanı işten çıkarsa da, yetkililer işletme hakkında kapsamlı bir gıda güvenliği soruşturması başlattı.