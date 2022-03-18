İstanbul’da 1 Ocak 2022 tarihinde metro, İETT, metrobüs ve tramvay ücretlerine yüzde 36 oranında, minibüs ücretlerine yüzde 27 oranında zam yapılmıştı. İstanbul Minibüsçüler Odası Başkanı Emin Alagöz ise, indi-bindi ücretlerinin 5 lira olmasını talep ederek, şunları söyledi: "24 Aralık 2021 tarihinde yüzde 36'lık bir zam aldık. O tarihte yakıt fiyatları 11 lira 65 kuruştu.

Şu an bize yüzde 100 zam da verilse yine de tatmin etmeyecek. Bir vatandaş gözüyle baktığımız zaman talebimiz yüzde 50 civarında zam olması yönünde. Şu an 3 lira 75 kuruş olan indi-bindi ücretinin, en az 5 lira olmasını istiyoruz

İstanbul Servisçiler Birliği Başkanı Turgay Gül de en az yüzde 35 zam istediklerini belirtip şunları söyledi:

-"Yüzde 27 zam aldık, ama bu zammı aralık ayında alıp, şubat ayında uygulamaya başladık. Şubat ve mart aylarında uyguladığımız bu zamlar maalesef yeterli kalmadı. Akaryakıt fiyatlarının bu kadar yükselmesine karşı bizim de fiyatlarımızı düzenlememiz gerekiyor. Onun için yüzde 35 oranında zam talep ediyoruz ancak bu oran daha fazla artacak gibi gözüküyor. Şu an 312 lira olan 0-1 km mesafenin ödemesinin 500 lira olması gerekiyor.

Yüzde 50 zam yapılırsa bilet ücreti ne kadar olacak?

İstanbul'da ulaşım zammının karara bağlanacağı UKOME toplantısı bu ayın sonunda yapılacak. UKOME toplantısında ulaşıma en az yüzde 50 zam yapılacağına artık kesin gözüyle bakılıyor. Yüzde 50 zam yapıldığı taktirde tam bilet, öğrenci, aylık mavi abonman ve öğrenci kartları şöyle olacak:

İstanbul Kart Tam : 8.22 TL

İstanbul Kart Öğrenci : 4 TL

İstanbul Kart Sosyal : 5.88 TL

Mavi Kart tam : 645 TL

Mavi Kart öğrenci : 117 TL

Mavi Kart sosyal : 400

Yüzde 50 zam aktarma tarifelerinde ve metrobüs fiyatlarında da değişiklik yapacak