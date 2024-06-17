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Gündem Yüzde 25 kira sınırı kalkıyor! Peki ev sahipleri yüzde kaç zam yapabilecek?
Gündem

Yüzde 25 kira sınırı kalkıyor! Peki ev sahipleri yüzde kaç zam yapabilecek?

Yeniakit Publisher
2024-06-17 14:26:00 -
Yüzde 25 kira sınırı kalkıyor! Peki ev sahipleri yüzde kaç zam yapabilecek?

Türkiye'de konut kiralarına getirilen yüzde 25 zam sınırı Temmuz ayında sona eriyor. Zam sınırının kalkması durumunda ev sahipleri keyfi zam yapamayacak. Uzmanlar, kiracıların TÜFE oranında zam yaparak yasal yükümlülüklerini yerine getirebileceklerini belirtiyor.

2022 yılında kiraların aşırı artışını engellemek amacıyla başlatılan zam sınırı uygulaması, mülk sahipleri ve kiracılar arasında önemli bir tartışma konusu haline gelmişti. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son açıklamaları, bu uygulamanın kaldırılabileceğine dair güçlü sinyaller içeriyor. Bakan Şimşek, piyasa dinamiklerine müdahale etmenin doğru olmadığını ve fiyatların arz-talep dengesiyle şekillenmesi gerektiğini vurguluyor.

Eğer zam sınırı uygulaması sona ererse, kiraların nasıl belirleneceği konusunda hem mülk sahipleri hem de kiracılar için yeni bir dönem başlayacak. Şu anda uygulamada olan yüzde 25’lik zam sınırının kaldırılması durumunda, kiracılar kira sözleşmelerini yenileme dönemlerinde TÜFE’nin son 12 aylık ortalamasına göre zam yapabilecekler. Bu, kiracıların yasal olarak TÜFE oranında zam yaparak yükümlülüklerini yerine getirebilecekleri anlamına geliyor.

Uzmanlar, zam sınırının kalkması durumunda bile ev sahiplerinin keyfi zam yapma hakkının olmadığını belirtiyor. Kiracılar, TÜFE oranında zam yaptıklarında, ev sahipleri farklı bir zam talep edemeyecek veya kiracıyı evden çıkaramayacak. Ancak, ev sahiplerinin geçerli hukuki sebeplerle evi boşaltma hakkı bulunuyor. Bu durum, kiracıların haklarını koruyan önemli bir düzenleme olarak öne çıkıyor.

Bakan Şimşek, piyasa dinamiklerine müdahale etmenin yanı sıra, iktidarın ekonomik büyümeyi destekleyecek yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gibi alanlara odaklanması gerektiğini belirtiyor. Bu açıklamalar, konut kiralarının serbest piyasa koşullarına göre belirlenmesi gerektiği yönündeki görüşü güçlendiriyor.

Sanayi Gazetesi'nde yer alan habere göre, kiracılar, kira artışlarının makul sınırlar içinde kalmasını sağlamak için TÜFE’ye bağlı kalacaklar. Ev sahipleri ise, piyasa koşullarına uygun kira artışları yapabilecekler, ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde hareket etmek zorunda kalacaklar. Kiracılar beş yıllık süreyi doldurmadıysa ve mevcut uygulama devam ederse, yine TÜFE oranında zam yaparak yasal yükümlülüklerini yerine getirebilecekler.
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