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Yüzde 200 zam sonrası konuştu: Böyle devam ederlerse...

Tavuk eti fiyatlarına gelen yüzde 200'lük spekülatif artışın ardından isyan eden Adana Kasaplar Tavuk Balık Eti Şarkütericiler Odası Başkanı Saruhan Yağmur üreticilere seslenerek, “Böyle devam ederlerse yönetim kurulu kararıyla tavukçuları 3 gün süreyle kapatırım.” dedi.

25 Eylül 2018 Salı 11:55
Yüzde 200 zam sonrası konuştu: Böyle devam ederlerse...

Döviz kurunda yaşanan hareketlilikler, tüm sektörlerde olduğu gibi tavukçuluğa da yansıdı. Son 6 ayda gelen zamlarla birlikte tavuk etlerinde yüzde 200’lük artış yaşandı. Zamların ardından tavukçular fırsatçılık yapanlara tepki göstererek hükümetten destek istediklerini iletti.

FIRSATÇILIĞIN DANİSKASI

21 yıldır tavukçuluk yapan bir kasap, esnaflığı boyunca böyle bir rezalet görmediğini ifade ederek, “Bundan 6 ay önce tavuk göğüsün kilosu 10 liraydı, şimdi 28 lira oldu. İran, Irak, Suriye gibi ülkelere aşırı derecede tavuk ihracatı yapıldığı için durum böyle. Üreticiler tavuğu yurtdışına dolar üzerinden gönderiyor ve ‘iç piyasa bizden tavuk almazsa daha iyiyiz’ diyorlar. Bu fırsatçılığın daniskasıdır. Vatandaş bir gün başını kaldırırsa, herkes gününü görür” diye konuştu.


'SABRIMIZI TAŞIRMASINLAR'

Güzergül, tavuk fiyatlarında yaşanan yükselişe kesinlikle bir çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak, “Biz tüm tavuğu 8 liraya alıyoruz, 8 buçuk liradan vatandaşa satıyoruz. Resmen işin hamallığını yapıyoruz. Bundan 3 ay önce karşımızda el pençe duran kesimhaneci, şimdi ayak ayak üstüne atıp, ‘ister al, ister alma’ diyor. Sabrımızı taşırmasınlar” ifadelerini kullandı.

“TAVUK ÜRETİCİSİ HADDİNİ BİLSİN”

Adana Kasaplar Tavuk Balık Eti Şarkütericiler Odası Başkanı Saruhan Yağmur ise üreticilerin ortak kararla tavuğa zam yaptığını belirterek, “Üreticiler bu durumu dövize bağlamasınlar. 6 ay içerisinde yüzde 200 zam görülmemiş bir durum. Bu uçuk fiyatlarla tavuk alınmaz. Biz çok sabırlıyız, bir patlarsak mezbahanelerini başlarına yıkarız” diye konuştu.

'BİR YERDEN TALİMAT ALMIŞ GİBİ DEVLETİN ÜZERİNE GİDİYORLAR'

Sürekli telefonlarına zam mesajlarının geldiğini kaydeden Yağmur, “Vatandaşın alım gücü ortada. Bu esnaf tavukları kime satacak? Zaten ülkenin durumu belli. Üreticiler sanki bir yerden talimat almış gibi devletin üzerine gidiyorlar. Hadlerini bilsinler. Bu süreç böyle devam ederse yönetim kurulu kararıyla tavukçuları 3 gün süreyle kapatırım. Ondan sonra üreticiler tavuklarını kendileri yer” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 11:55
  1. Adana Kasaplar Tavuk Balık Eti Şarkütericiler Odası Başkanı Saruhan Yağmur
  2. tavuk fiyatları

YORUM YAZ

  • BU NASIL CEHALETBU NASIL CEHALET32 dk önce
    BU MAKAMDA BŞRŞ BU KADAR CAHİL OLAMAZ BU ADAM PROVAKATÖR.TAVUK YETİŞTİRİCİĞİNİN %75 YEM MALİYETİ YEMİN ANA MADDESİ MISIR VE SOYA,BUNLAR YA DIŞARDAN GELİYOR YADA İÇERDEKİ ÜRETİCİ DIŞARDAKİ BORSAYA GÖRE FİYAT VERİYOR.ÜRETİCİ BU GÜNE KADAR NASIL KARINDAN FERAGAT ETTİ NASIL BU GÜNE KADAR DAYANDI DİYEN YOK.NAAPSIN KAPATSIN O ZAMAN ÜRETİMİ DAHA İYİ OLUR DIŞARDAN DOLARLA İTHAL EDİLİR,BELKİ DAHA UCUZ YERSİNİZ.AZCIK ARAŞTIRIN HESAP YAPIN
  • sancarsancar57 dk önce
    oda başkanı da öğrenmiş, hükümet gibi denetliyecez, cezalandıracaz, bugüne kadar varmı ceza alan..%200 e kadar nerdeydin..teba nasılsa bunları hep yutuyor. devam.
  • cengiz akcengiz ak1 sa önce
    ADAMLARA KIZMAYIN TARIM BAKANI NEDEN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAMIŞ NEDEN MAKAMDA OTURMAK YERİNE ESNAFI MARKETLERİ HALLERİ TOPTANCILARI DOLAŞMAMI..
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