Yüzde 1 indirime yüzde 20 ile saldırı! Dolar bizle alay ediyor, hala 'operasyon yok' diyorlar

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Ahsan Karahanoğlu, bugünkü yazısında dolar kurundaki ani yükselişi ele aldı. Doların Merkez Bankası'nın 1 puan faiz indiriminin ardından 17.4'lere kadar çıkarak rekor kırmasının normal olmadığını belirten Karahanoğlu, "Ne oldu da, doların fiyatı 17.4’lere kadar çıktı?" diye sordu. İhracat, ithalat, işsizlik ve üretim dahil hiçbir ekonomik veride bozulma olmadığını ifade eden Karahanoğlu, faizin daha önce de 1 puan indirildiğini ancak doların sadece 3-5 kuruş yükseldiğini söyledi. Bu verilerle Türkiye'nin ekonomik bir saldırıya maruz kaldığını ifade eden Karahasanoğlu, "Biz diyoruz ki, “İşte kanıtı. İşte apaçık görünen gerçek. Duyduk duymadık demeyin, ey millet.. Operasyon var, operasyon!” dedi.

İşte Karahasaoğlu'nun yazısı;

Dün dolar yine rekor kırdı.. 17.4’lere kadar çıktı.. Ben yazımı kaleme alırken, 16,2’lere kadar düşse de..

Biz çıktığı değer üzerinden yorumlarımızı yapalım..

Ne oldu da, doların fiyatı 17.4’lere kadar çıktı?

Türkiye’nin verilerinde, hangi rakam kötüye gitti ki, dolar zıpladı?

İhracatta azalma mı, ithalatta yükselme mi, işsizlikte artış mı, üretimde azalma mı, cari dengede bozulma mı, cari açıkta artış mı, bütçede daha önce verilmeyen açık mı, ne?

Duyuyorum, paradan para kazanan baronlar “Faizi bir puan daha indirdiniz ya.. İşte sebep o!” diyecekler..

İyi de kuzum..

Faizde bir puan, daha önce de indirildi de, çıkartıldı da..

Biz “Faiz bir puan inince, doların değeri de otomatikman 1 TL artar. İşte her faiz inidirimindeki, doların artış miktarı” diye bir şey, bugüne kadar duymadık..

Faiz bir puan indiğinde, doların 3 kuruş, beş kuruş yükseldiğini gördük de..

13 TL’den 17,4 TL’ye çıktığını, yani 4 TL değer kazandığını hiç görmedik..

% 20 değer artışını hiç görmedik..

Tam bu noktada..

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