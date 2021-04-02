Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime 20 Kasım 2020’de ara verilmişti. 15 Şubat 2021 ve 2 Mart 2021’de ise kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Son dönemdeki artan vakalar sebebiyle aileler yüz yüze eğitimin durumunu merak ediyor. Peki, okullar kapanacak mı?

Yüz yüze eğitim iptal oyacak mı? Yüz yüze eğitim son durum

Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Artan vakalar sebebiyle veliler kaygılı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Valiliklerimiz, İl Hıfzısıhha Kurullarıyla beraber değerlendirmeler yapıyorlar ve her ile özgü kararlar alıyorlar. Tüm valilerimize, ekiplerimize teşekkür ediyorum. Zor bir süreç yaşıyoruz ama bunu hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz. Bir taraftan aşı süreci devam ediyor. Toplumumuzda her gün her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz, istiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime doğru çok daha katılımlı bir şekilde devam edelim, koşullar bir an önce düzelsin. Bizim önceliğimiz tabii ki yüz yüze eğitim ama salgın şartlarını dikkate alarak, okulları açık tutma isteğimize rağmen, diğer ülkelere baktığımızda daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz ama bu yine sağlık öncelik prensibimizden kaynaklanan bir şey. Bu zor dönemde bir teşekkür de velilerimize” dedi.