Yüz güldüren gelişme! Iğdır, yem bitkisi üretiminde de adından söz ettiriyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Yolcu, artan yem bitkileri üretiminin hayvancılığı da geliştirdiğine işaret etti. Yolcu, “Yem bitkileri üretiminin, kaba yem açığının giderilmesinin hayvancılığa büyük katkısı var. Yem bitkileri üretimine paralel olarak hayvan sayımız da artıyor” diye konuştu.

Alan da satan da memnun

Üretici Selçuk Turan da yem bitkilerini birçok bölgeye sattıklarını aktardı. Kent genelinde günlük ortalama 700-800 ton arası yem bitkisi aldıklarını kaydeden Turan, şöyle konuştu: “Iğdır genelinde alım yapıyoruz, tırlarla işletmemize taşıyoruz. Silosunu yapıyoruz, fermente olduktan sonra paketlemesini yapıp satışa sunuyoruz. Genellikle Doğu Anadolu Bölgesi’ne gönderiyoruz ama bazen Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesi’ne de satışımız oluyor. Yoğun talep var. Çiftçiler ucuza mal ediyorlar, ürünü satan da alan da memnun.”