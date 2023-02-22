  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hadi açıkla da özür dileyelim! 100 bin konut sözü veren Ekrem'e çağrı

‘Tamam anladık öleceğiz’ Fazıl Say’ı çıldırtan analizler

Akşener kentsel dönüşüme böyle engel olmuş! Skandal görüntüler ortaya çıktı

Burak Özçivit'ten takdir toplayan hareket! Katar'a gidip...

LGBT desteğiyle bilinen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Diyaneti mahkemeye verdi

İsrail'in her sokağında görülen Türkiye haritası depremleri mi işaret ediyor? Açıklama geldi: Bazı şüpheleri...

Naumovski: Bu Türkiye için yapabileceğimiz küçük bir şeydi

Depremzedeler dikkat! 2 ay içinde müracaat edilmesi gerekiyor

Sözde Nurcular çılgına döndü! AK Parti'nin o açıklaması ayarlarını fena bozdu

"Ülke battı, bitti" diye yırtınanlara İzmir'den kötü haber
Aktüel Yüz binlerce yıl öncesine dayanıyor! Taklamakan Çölü’nün oluştuğu tarih ortaya çıktı
Aktüel

Yüz binlerce yıl öncesine dayanıyor! Taklamakan Çölü’nün oluştuğu tarih ortaya çıktı

Çin’in kuzeybatısında yer alan ve ülkenin en büyük çölü olan, Türk tarihi açısından da önemli yeri bulunan Taklamakan Çölü’yle ilgili yapılan araştırmalar ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Araştırmalar, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Taklamakan Çölü’nün 300 bin yıl önce oluşmuş olabileceğini ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 17:58:00 -
Yüz binlerce yıl öncesine dayanıyor! Taklamakan Çölü’nün oluştuğu tarih ortaya çıktı

Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Xinjiang Ekoloji ve Coğrafya Enstitüsü Başkanı Zhang Yuanming, düzenlediği basın toplantısında, keşiflerin devam eden ve büyük başarılar sağlayan üçüncü bilimsel araştırma sırasında yapıldığını söyledi.

Bilim insanları ekibi, bölgedeki bir nehir havzasına özgü yeni bir gammaridea türü keşfine dayanarak, Tianshan Dağları ve çevresini dünyanın ilk soğuk su canlı organizmaları kaynağı olarak tanımladılar.

Zhang, bilimsel araştırmanın ayrıca ilk olarak Çin’de kaydedilen 39 asalak doğal düşman böceğin ve iki yeni yosun türünün keşfine tanık olduğunu söyledi.

Zhang, araştırmalar sırasında dronelar, uydular ve nesnelerin interneti gibi yeni teknolojilerin kullanıldığını belirterek Xinjiang’daki ekosistemler için toplam 26 yeni otomatik izleme sahası inşa ettiklerini söyledi. Bölgedeki üçüncü faz araştırmalar, Aralık 2021’de başlatılmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23