Yüz binlerce yıl öncesine dayanıyor! Taklamakan Çölü’nün oluştuğu tarih ortaya çıktı

Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Xinjiang Ekoloji ve Coğrafya Enstitüsü Başkanı Zhang Yuanming, düzenlediği basın toplantısında, keşiflerin devam eden ve büyük başarılar sağlayan üçüncü bilimsel araştırma sırasında yapıldığını söyledi.

Bilim insanları ekibi, bölgedeki bir nehir havzasına özgü yeni bir gammaridea türü keşfine dayanarak, Tianshan Dağları ve çevresini dünyanın ilk soğuk su canlı organizmaları kaynağı olarak tanımladılar.

Zhang, bilimsel araştırmanın ayrıca ilk olarak Çin’de kaydedilen 39 asalak doğal düşman böceğin ve iki yeni yosun türünün keşfine tanık olduğunu söyledi.

Zhang, araştırmalar sırasında dronelar, uydular ve nesnelerin interneti gibi yeni teknolojilerin kullanıldığını belirterek Xinjiang’daki ekosistemler için toplam 26 yeni otomatik izleme sahası inşa ettiklerini söyledi. Bölgedeki üçüncü faz araştırmalar, Aralık 2021’de başlatılmıştı.