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Yuvanızı sevmek elinizde

Evinizin, odanızın görünümünden artık sıkıldıysanız birkaç ekonomik hamle ile daha güzel bir hale getirebilirsiniz.

16 Aralık 2018 Pazar 15:54
Yuvanızı sevmek elinizde

Mobilyaları yeniden düzenlemek hem bedelsiz, hem oldukça zevklidir. Sıkıldıysanız yerlerini değiştirin.

Bir fincan veya çorba kasesine çalışma odanızda veya farklı bir alanda değişik bir işlev yükleyebilirsiniz.

Takımı kırılan ve tek kalan bir mutfak eşyasını böylece atmaktan kurtulmuş olursunuz.

Saten bir kurdele ve bir yapıştırıcı ile el emeği bir abajur başlığı ya da perdelerinize fiyonklar yapabilirsiniz. Sabitlemek için üstünden sıcak ütüyle geçmeniz yeterli olacaktır.

Kullanmadığınız ama desenini beğendiğiniz bir yatak örtüsünden perde dikebilirsiniz. Örtü pencere ölçünüze kısa gelirse, dikey olarak ikiye kestiğiniz perdenin kenarlarına uygun renklerde farklı kumaştan bitiş bantları geçirin. Rustik askı borularına klipsleyin.

İncik boncukları, renk uyumuna dikkat ederek dizip basit bir avizeyi, çocuk odası için çok cazip bir hale sokabilirsiniz. Ne demek istediğimiz işte hemen sağda..

Kişinin evini sevmesi ve biraz da yetenek sahibi olması, üç-on paraya onu baştanbaşa yenilemesi için yeter de artar bile.. İnce zevk sahibi hanımlar akla hayale gelmedik tasarımlar geliştirip, uygulamalar yaparak yuvasını daha bir keyifle yaşanır hale getirebiliyor. Bakın meselâ;

Duvar kağıtları yeniden moda oldu. Sadece yatağın yaslandığı duvarı veya şömine duvarını kağıtla kaplamak, odanızda bir odak noktası yapmanıza yardımcı olacaktır.

Kapı ve pencere pervazlarını parlak beyaza boyamayı deneyin. Odanız olduğundan daha geniş görünecektir.

Kumaş satan mağazalardan alacağınız birer metrelik kumaşlarla dekoratif yastık örtüleri, runnerlar dikebilirsiniz.

Dilerseniz yatak ölçünüzde kestireceğiniz suntayı kaplayarak kendi yatak başınızı bile tasarlayabilirsiniz. Özel efektler için grafik desenler tercih edebilirsiniz.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 16:00
  1. ev
  2. ev dekorasyonu

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