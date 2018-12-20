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Yuvamızı ısıtacağız diye uğraşıyoruz ama...

Uzay ya da fezâ dediğimiz dünyanın atmosferi dışında kalan kainatın ortalama ısısı -270 santigrat derece..

20 Aralık 2018 Perşembe 14:46
Yuvamızı ısıtacağız diye uğraşıyoruz ama...


Uzayda tahminen -dikkat tahminen diyoruz- milyonlarca galaksi bulunmaktadır. Bu tahmini galaksilerin içinde de yine tahminen milyonlarca sistemler, gezegenler ve astroitler bulunmaktadır.

Uzay mavi değil. Bizim mavi gördüğümüz, yaşadığımız dünyanın atmosferinin maviliği Yoksa uzay karanlık.

Karanlığı, büyüklüğü, olayları ile ilgi çekici, karmaşık ve araştırmaya değer olmuştur. Bu yüzden insanlar her çağda uzayı merak etmiştir. Bu yüzden sürekli uzayı araştırmak için icatlar yapmıştır. Teleskop bu alanda çok önemli bir alettir. Çağlar geçtikçe insanlar daha güçlü teleskoplarla uzayı incelemiş, uzay hakkındaki bilgilerini artırmıştır. Böylece merakını gidermeye başlayan insanoğlu bununla yetinmeyip uçarak daha fazla bilgi toplamak istemiştir. İnsanlığın uçmayı keşfetmesiyle Dünya’yı çevreleyen yakın uzay hakkındaki bilgiler, daha da artmaya başladı. Nihayet, güçlü füzeler, yapma uydular, Ay‘a insanlı ya da insansız araçlar gönderilmesi, yapay uydular geliştirilmesi, çok güçlü radyo teleskoplarla uzayın derinliklerinin araştırılması, 20. yüzyılın ikinci yarısında insanlığın uzay hakkındaki bilgilerini önemli ölçüde genişletti. Uydulardan elde edilen uzay üzerine bilgiler, canlıların, özellikle insanların uzayda yaşayabilmeleri için hangi şartların yerine getirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

Günümüzde uzay yarışı büyük bir hızla sürmektedir.

 

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Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 14:55
  1. ısınma
  2. uzay ne kadar sıcak

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