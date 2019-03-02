Yuva yıkılırsa vatan da yıkılır

Yerli evlenme ve boşanma verilerini Süresiz Nafaka Platformu adına Akit’e değerlendiren İlhan Engincan, şunları ifade etti: “Ailelerin maddi anlamda bitmek bilmez istekleri damat üzerinde ağır bir yük oluşturmakta. Bu durum manevi sorunları da beraberinde getiriyor. Boşanma sürecindeki yaşanan adaletsizlikler; süresiz nafaka, çocuk icrası, EYS ve velayet sorunları evlenecek gençlerin gözünü korkutuyor. Batılılaşma ve aile yapısını bozma zihniyetindeki feminist hareketlerin evlilik dışı ilişkileri özendirme çabalarına devletimizin kayıtsız kalması gelecekte bu oranları daha da arttıracaktır. Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu olarak devletimizin derhal aile yapısının korunmasına yönelik politikalar geliştirmesini bekliyoruz. Unutmayın aile vatandır. Aile yıkılırsa vatan yıkılır!”

Aile bitiyor, alarm veriyor!

Babalar ve Çocuklar Derneği Başkanı Atıf Kızılkan ise, şunları dile getirdi: “Aile bitiyor! Alarm veriyor. İş o duruma geldi ki ‘Erkeksen evlenme’ ifadesine katılacak duruma geldik. Bu yasalar varken erkekler evlenmekten korkuyor. Ayrılmış tekrar evlenmek istemiyor. Çünkü nafaka ve çocuk problemlerinde yaşanan ayrımcılık bizi evlenmekten alıkoyuyor. Ömür boyu nafaka ödeyen bir erkek ikinci bir evliliği düşünemiyor. Kanunlar erkeği hayat boyu bitirmeyi amaçlıyor. Ortaya çıkan sonucu bu istatistiklerde görüyoruz.“