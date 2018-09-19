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Yuto Nagatomo: Böylesini görmemiştim...

Japon yıldız Nagatomo, Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Lokomotiv Moskova maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

19 Eylül 2018 Çarşamba 08:21
Yuto Nagatomo: Böylesini görmemiştim...

İşte Nagatomo'nun 3-0'lık galibiyet sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:

"Mutluyuz. Çok önemli bir 3 puan aldık. Güzel oynayarak kazandık. Sahanın her yerinde kompakt bir oyun oynadık.

(Taraftar desteği ile ilgili olarak) Galatasaray'da oynadığım için bir kez daha gurur duydum. Hayatımda böyle muhteşem bir atmosfer görmemiştim."

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 08:21
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