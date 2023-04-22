  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Belgeler sızdırıldı! Ukrayna, PKK ile Rusya'ya karşı ortak saldırı planlamış!

"O konuda Türkiye'ye çok ihtiyaçları var" deyip duyurdu! Avrupa ülkeleri kapımızda kuyruk olacak

Anketlerde hiç hesaba katılmıyorlar! Ama seçimin sonucunu onlar belirleyecek! 2018'de ezici çoğunlukla 'Erdoğan' demişlerdi

İstanbul gündüz vakti karanlığa gömüldü! Kıyamet alameti mi? O ayet gündem oldu

“Küffar” demeyelim, ama siz buyrun “ne diyelim?”

Ahmet Hakan'dan olay sözler! Bu resmen şapşallık! Hadi bakalım, doooğru akıl hastanesine

Bravo Berat Albayrak! Birileri hasedinden çatladı

PKK'ya cesaret veren karaktersiz siyasetçilere en güzel tepki: Bunları gömeceğiz!

Menendez Yunan ağzıyla konuştu: F-16 satışına karşıyım

Türkiye aleyhindeki propagandayla kararlı mücadele! AK Parti'den terörle mücadelede 10 maddelik yol haritası
Yaşam Yusufeli'nde heyelan! Destekleme betonu böyle çöktü
Yaşam

Yusufeli'nde heyelan! Destekleme betonu böyle çöktü

Yeniakit Publisher
2023-04-22 20:23:00 -

Yusufeli’nde yol inşaatının destekleme betonu çöktü... O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj nedeniyle yeni yerleşim yerine taşınan ilçede yapımı devam eden viyadük ayakların hemen yanında bulunan yamaçta heyelan meydana geldi. Heyelan anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe sular alında kaldı.

Sular altında kalan ilçenin hemen üst kısmında bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde yani yerleşim yeri için yapımı devam eden viyadük ayaklarının bulunduğu alanda akşam saatlerinde heyelan meydana geldi.

Viyadüğün hemen yan tarafında bulunan yamaçta yapılan açık kazı destekleme betonlarının bulunduğu alanda gerçekleşen heyelanda, edinilen bilgiye göre can kaybı ve yalanma olmazken, heyelan anı ise saniye saniye cep telefonu kamera yansıdı.

Ulu Cami doldu taştı! Bakın Endonezya’da bayram nasıl kutlanıyor
Ulu Cami doldu taştı! Bakın Endonezya’da bayram nasıl kutlanıyor

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ulu Cami doldu taştı! Bakın Endonezya’da bayram nasıl kutlanıyor

Sağlık sorunu her geçen gün büyüyor | O ülkede hastane kapatıldı!
Sağlık sorunu her geçen gün büyüyor | O ülkede hastane kapatıldı!

Dünya

Sağlık sorunu her geçen gün büyüyor | O ülkede hastane kapatıldı!

Nisanda kar kalınlığı 5 metreyi buldu
Nisanda kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Yaşam

Nisanda kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23