Yusuf Kaplan’dan Ramazan Böçkün çağrısı: Yanlıştan dönün
Yazar Yusuf Kaplan, Diyarbakır'da bulunan Ulu Camii'nde İslamiyet hakkında insanları bilgilendiren Ramazan Böçkün'ün akıl hastanesine kaldırılmasına çok sert tepki gösterdi.
Diyarbakır'da bulunan Ulu Camii'nde İslamiyet hakkında insanları bilgilendiren Ramazan Böçkün hakkında açılan dava sonuçlandı. İslam düşmanlarınca açılan dava sonucu Böçkün, akıl hastanesine yatırıldı.
Ramazan Böçük'ün akıl hastanesine yatırılması duyarlı Müslümanların tepkisini çekerken Yusuf Kaplan da yaşanan duruma ilişkin bir paylaşım yaptı.
Yusuf Kaplan, "Uyarıyorum. Bu güzel adamı akıl hastanesine koyan adamı akıl hastanesine koymalı. Bu yanlıştan derhal dönülmeli. Allah'tan korkmak lazım" dedi.