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Gündem

Yusuf Kaplan’dan Ramazan Böçkün çağrısı: Yanlıştan dönün

Yazar Yusuf Kaplan, Diyarbakır'da bulunan Ulu Camii'nde İslamiyet hakkında insanları bilgilendiren Ramazan Böçkün'ün akıl hastanesine kaldırılmasına çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 00:26:00 -
Yusuf Kaplan’dan Ramazan Böçkün çağrısı: Yanlıştan dönün

Diyarbakır'da bulunan Ulu Camii'nde İslamiyet hakkında insanları bilgilendiren Ramazan Böçkün hakkında açılan dava sonuçlandı. İslam düşmanlarınca açılan dava sonucu Böçkün, akıl hastanesine yatırıldı.

Ramazan Böçük'ün akıl hastanesine yatırılması duyarlı Müslümanların tepkisini çekerken Yusuf Kaplan da yaşanan duruma ilişkin bir paylaşım yaptı.

Yusuf Kaplan, "Uyarıyorum. Bu güzel adamı akıl hastanesine koyan adamı akıl hastanesine koymalı. Bu yanlıştan derhal dönülmeli. Allah'tan korkmak lazım" dedi.

İslam'ı anlatıyor diye Ramazan Böçkün'ü akıl hastanesine yatırdılar
İslam'ı anlatıyor diye Ramazan Böçkün'ü akıl hastanesine yatırdılar

Gündem

İslam'ı anlatıyor diye Ramazan Böçkün'ü akıl hastanesine yatırdılar

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