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Gündem Yusuf Kaplan'dan çok sert açıklama: Hadi oradan, alçak!
Gündem

Yusuf Kaplan'dan çok sert açıklama: Hadi oradan, alçak!

Esed rejiminin Hatay'ı geri almak istediklerini açıklamasının ardından, yazar Yusuf Kaplan'dan sert bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 07:32:00 -
Yusuf Kaplan'dan çok sert açıklama: Hadi oradan, alçak!

Hatay'ın anavatana katılışının üzerinden 82 yıl geçti. Konuyla ilgi Esad rejimindeki Suriye Halk Meclisi ise yayınladığı skandal açıklamalarla Türkiye'yi hedef aldı. Hatay’ın Türkiye’ye katılmasının 82’nci yılı nedeniyle resmi kanallardan yazılı bir açıklama yapan Suriye Halk Meclisi, Hatay’ın Suriye toprağı olduğunu öne sürerek Türkiye'yi tehdit etti.

Açıklamada, “Hatay’ın Türkiye'nin eline kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı” belirtilirken dönemin Fransız mandasının, 2’nci Dünya Savaşı’nda Türkiye’yle müttefiklik kurmak için Hatay’ı rüşvet olarak verdiği öne sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin sözde halk meclisinin, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddettiklerini bildirdi.

Bilgiç, "Suriye halkını hiçbir şekilde temsil etmeyen, demokratik meşruiyetten yoksun Halk Meclisi'nin ülkemizin toprak bütünlüğünü hedef alan hadsiz ve hukuksuz açıklamasını şiddetle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yusuf Kaplan: Hadi ordan alçak!

Esed rejiminin hadsizliğine yazar Yusuf Kaplan'dan sert tepki geldi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kaplan, "Suriye diktatörü Esad #Hatay'ı geri alacaklarından dem vurmuş! Hadi ordan! Alçak!" ifadelerini kullandı.

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