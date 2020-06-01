Yusuf Kaplan’dan çarpıcı ifadeler! ‘Yakarak, kurşuna dizerek, kılıçtan geçirerek yok ettiler’

ABD’de protestolar şiddetini arttırarak devam ediyor. ‘Amerika yıkılsın, dünya rahat nefes alsın!’ başlıklı yazısında Yusuf Kaplan çarpıcı ifadelere yer verdi.

Batılıların yaptıklarını hatırlatan Kaplan, ‘Amerika, barbarlıkta sınır tanımayacak kadar köksüz, ruhsuz bir kıta!’ dedi.

İşte o yazı,

Bir polis, boğazına çökerek bir zenci sivili canlı canlı öldürdü! Gözünün yaşına bakmadan! Kameralara alındığını bile bile!

Mineapolis’te yaşanan bu insanlık dışı, ürpertici zenci cinayeti Amerika’yı ayağa kaldıracak gibi görünüyor!

Şimdilik Mineapolis ve Los Angeles başta olmak üzere zenci nüfusun yoğun olduğu bazı eyaletlerde ve kentlerde insanlar zenci-beyaz demeden, koronaya filan aldırış etmeden sokaklara döküldüler!

Haklı olarak, elbette!

Amerika, paldır küldür çökecek!

Amerika yıkılsın, dünya nefes alsın, demek kolay elbette, diye itiraz edebilirsiniz!

Şunu bilin: Amerika, paldır küldür çökecek! Şimdi olmayabilir bu. Ama çöküşü böyle olacak, bundan eminim.

Pagan uygarlık tecrübelerinin tarih boyunca önümüze koyduğu tecrübe böyle: Pagan bir uygarlık gücünün zirvesine ulaştığı an tarihten çekilmeye başlıyor!

Bunun en tipik örneği, Büyük İskender’in Helen İmparatorluğu’nun tam gücünün zirvesine ulaştığı sırada, İskender’in ölmesiyle birlikte paldır küldür çökmesi, tarihten çekilmesi.

Pagan uygarlık, gücünün zirvesine ulaştığı zaman en zayıf noktasına ulaşmış oluyor: Azmanlaşıyor, güç sarhoşu oluyor, kontrolden çıkıyor, dünyayı ve gücünü kutsuyor, haddini aşıyor; hükümran olduğu coğrafyayı kan gölüne, dünyayı da cehenneme çeviriyor, inanılmaz vahşî savaşlar, cinayetler, katliamlar gerçekleştiriyor: Sonuç, kendi sonunu kendisinin hazırlaması oluyor.

Çok zengin bir coğrafya, hem deniz hem ırmaklar hem de topraklar bakımından dünyanın en verimli bölgesi Adriyatik’ten Karadeniz’e uzanan Doğu Akdeniz bölgesi.

İki yüz koloniyi birleştirecek, bir arada yaşatacak kuşatıcı bir adalet ve hakkaniyet anlayışı geliştiremiyor pagan Grekler!

Romalılar, Greklerin şehir-devletine kapanma miyopluğunu aşıyorlar! Nasıl peki? Büyük tarihçi Fernand Braudel’in muazzam tanımlamasıyla “silahlı barış düzeni” kurarak... Roma’nın hukuku var; ama güçlülerin, egemenlerin haklarını koruyan bir hukuk o. Roma düzeni kuruluyor ama sınırları kanla çizilerek...

Batılılar, kanla yazdılar tarihi!

Paganlar, kanla yazdılar tarihi, kanla kirlettiler!

Kan dökerek hükmettiler hâkim oldukları topraklara ve toplumlara!

Tarihin en büyük kanını akıttılar! İnsanlığı soykırımdan geçirdiler! Bütün kıtaları, bütün denizleri, okyanusları işgal ettiler; dünyanın yeraltı ve yerüstü zenginliklerini yağmaladılar! Bu yetmezmiş gibi, işgal ettikleri kıtalardaki medeniyetlerin kökünü kazıdılar, insanlarını acımasızca yakarak, kurşuna dizerek, kılıçtan geçirerek yok ettiler!

Örnekse, Latin Amerika medeniyetleri! Mayalar, İnkalar ve Aztekler’den neredeyse iz bile bırakmadılar! Bütün kitaplarını yaktılar, büyük bir soykırım yaptılar!

Pagan Avrupa uygarlığının eli inanılmaz kanlı o yüzden! Kan damlıyor ellerinden Avrupalı haydutların!

Kanla yazılmış bir tarih bu, soykırımla kazanılmış bir zenginlik!

Düşünün... 1610-1640 yılları arasında İngiliz ekonomisi tam on kat büyüyor!

Neden? Hem Kristof Kolomb denen haydutun Hindistan’ın hazinelerini keşfetmek üzere işgal ettiği Amerika’nın madenlerini, zenginliklerini İngiltere’ye taşıyarak hem de bizzat 1602 yılında kurulan, Doğu Hindistan Şirketi’yle Hindistan’ın kanını emerek...

Hindistan’da Timur soyundan gelen Müslümanlar hâkimdi İngilizler gelmeden önce!

İngilizler, Hindistan’a 1947 yılında bağımsızlık verdiklerinde hem parçalanmasaydı dünyanın en büyük ülkesi Müslüman Hindistan olacak devasa bir kıtayı paramparça ederek hem de Müslümanları özellikle Sikh’lere boğazlattırarak terkettiler!

Sömürgeciliğin kanlı tarihi yazılmadı henüz!

Sömürgeciliğin hesabı sorulmadı ayrıca emperyalist Batılılardan!

Yüz sene önce Osmanlı’nın en zayıf anında icat ettikleri Ermeni meselesinden yine bizi sorumlu tutacak kadar küstahlaşmıyorlar mı bir de, insanın çıldırası geliyor!

Pagan Avrupa uygarlığı, dünyanın kanını emen, insanlığı soykırımdan geçiren Avrupa barbarlığı, hâlâ uygarlık diye yutturuluyor bütün dünyada, özellikle de başına ne geldiğini bilmeyen celladına âşık edilen bizim gibi tasmalı çekirgeler ülkesi’nde!

Zulüm abidesi Roma, mezarlık şimdi!

ABD, Avrupa sömürgeciliğinin çocuğu! Tarihsiz, hafızasız, felsefesiz, köksüz olduğu için de barbarlaştığı zaman nasıl insanlıktan çıktığını görebilmeniz için Irak’a, Ebu Gureyb Hapishanesi’nde işledikleri ürpertici tecavüzlere ve cinayetlere bakmanız kâfi!

Amerika, barbarlıkta sınır tanımayacak kadar köksüz, ruhsuz bir kıta!

Amerika’yı, dışardan bir saldırı çökertmeyecek! Amerika, içerden çökecek paldır küldür hem de! Tıpkı diğer pagan Batı uygarlığı tecrübeleri gibi! Tıpkı gücünün zirvesine ulaşan Avrupalı emperyalist güçlerin iki büyük dünya savaşından sonra Avrupa uygarlığını tarihe gömmekten çekinmeyecek barbarca savaşlara, katliamlara soyunmaktan çekinmemeleri ürpertici örneğinde görüldüğü gibi!

Mineapolis’te yaşanan ırkçı cinayet, Amerika’yı dalga dalga ateşe vereceğe benziyor! Amerika’nın parçalanmasına ve yıkılmasına yol açar mı bu yangın, bilmiyorum.

Ama bildiğim bir şey var: Amerika, dışardan bir saldırıyla değil içerden çökecek -tıpkı diğer pagan Batı uygarlık tecrübeleri gibi!

Sadede şunu söylüyorum: Zulüm âbidesi Roma, mezarlık şimdi!

Dünyanın başının belâsı Amerika! Amerika yıkılsın, dünya rahat nefes alır, bundan kuşkunuz olmasın!