Yusuf Kaplan: Kurban katliamdır diyenler...

Yazar Yusuf Kaplan, Kurban Bayramı'nı provoke etmeye çalışan kişilerce sosyal medyadan başlatılan 'kurbankatliamdır' etiketine sert çıktı.

Yusuf Kaplan, Twitter hesabından bu provokasyoan tepki göstererek, "#kurbankatliamdır diyenler kurban fikrinden yoksun Batılıların sadece 20. yüzyılda 100 milyona yakın insanı nasıl kurban ettiklerini düşünsünler. Eğer beyinlerini ezberlerine kurban etmedilerse!" dedi.

Kaplan, Kurban ibadetinin çok yönlü bir durum olduğunu belirterek, "Ontolojik bir mesele bu. Derinlikli bir felsefî birikime sahip olan insanlar söylediklerimi anlamakta zorlanmazlar. Kurban kesimine tanık olan kişi, insan da, hayvan da öldüremez. Merhamet duyguları gelişir, kökleşir. O yüzden İslâm tarihinde kitlesel katliamlar yoktur. Haçlılar, Kudüs'ü kana buladılar, Yahudiler de dâhil herkesi katlattiler ama Selahaddin kurban fikri'nin beslediği bir medeniyetin çocuğu olduğu için aslâ intikam duygusuyla hareket etmedi, katliam yapmadı! İslâm'ın kurbanı insanı Hakk'a, insana ve hakikate yaklaştırır" dedi.

"Aşağılık bir davranıştır"

Kurban Bayramı'na saldırmanın aşağılık bir davranış olduğunu belirten Kaplan şöyle devam etti:

Hiç kimseye açıklama yapmak zorunda da değiliz. Kurban, Allah'ın emridir ve O emrettiği için kesilir. İnanırsınız veya inanmazsınız ama saygı duymak zorundasınız! #kurbankatliamdır diyerek toplumu birleştiren muazzam bir bayrama saldırmak aşağılık bir davranıştır!